Copilot fonctionnera bientôt localement sur les PC, alors qu’Intel et Microsoft définissent les exigences des PC en matière d’IA

Pourquoi est-ce important: Microsoft et plusieurs fabricants de puces ont passé des mois à annoncer l’arrivée du « PC AI », qui utilise l’IA générative et de grands modèles de langage pour faciliter diverses tâches de nouvelles manières. Cependant, la définition d’un PC AI reste quelque peu floue. Lors d’un récent événement à Taipei, Intel a commencé à définir les détails convenus avec Microsoft.

Lors du récent sommet d’Intel sur l’IA à Taipei, la société a informé Tom’s Hardware que les PC Windows utiliseront bientôt les unités de traitement neuronal (NPU) pour exécuter localement l’assistant Copilot AI de Microsoft. Il s’agit de la première confirmation des rumeurs qui ont émergé concernant Copilot et les NPU de plus en plus répandues à la fin de l’année dernière.

Copilot, que Microsoft a commencé à proposer aux utilisateurs de Windows 11 l’année dernière, fonctionne actuellement dans le cloud. Cependant, la société devrait améliorer l’assistant IA en intégrant des NPU à partir de la mise à jour 24H2, qui pourrait arriver cet été. Bien qu’Intel n’ait pas fourni de date précise pour la mise à niveau, un porte-parole a mentionné que Copilot commencerait à gérer de nombreuses tâches, mais pas toutes, localement à l’aide de NPU, réduisant ainsi sa dépendance au cloud.

Microsoft cherche à inaugurer la nouvelle ère des PC AI en introduisant une touche Copilot dédiée aux caractéristiques des claviers Windows, et Intel collabore en intégrant la clé dans ses exigences officielles pour un PC AI. Auparavant, les caractéristiques minimales incluaient uniquement la présence d’un CPU, d’un GPU et d’un NPU. De plus, la société a répertorié 40 TOP de performances NPU comme exigence pour les PC IA de nouvelle génération.

Les NPU ont commencé à apparaître dans Meteor Lake d’Intel, Strix Point d’AMD et la plate-forme d’élite Snapdragon X de Qualcomm. Les cartes graphiques récentes de NVIDIA, Intel et AMD peuvent également exécuter localement des processus d’IA comme le chatbot alimenté par la RTX de NVIDIA. Cependant, Intel a déclaré que les NPU sont conçus pour alléger la charge de travail supplémentaire sur les processeurs et les GPU, et les tests ont montré qu’ils améliorent la durée de vie de la batterie. Néanmoins, les applications d’IA peuvent également consommer des quantités importantes de mémoire, et on ne sait toujours pas quel impact cela pourrait avoir sur la configuration système requise pour les PC AI.

À Taipei, Intel a également annoncé une nouvelle initiative visant à fournir aux développeurs des ressources leur permettant de créer de nouveaux logiciels tirant parti de l’IA. Actuellement, les applications d’IA impliquent principalement la génération de texte et d’images, le traitement d’images et les moteurs de recherche améliorés. Les versions récentes de Windows Insider indiquent que Microsoft teste des fonctionnalités qui pourraient permettre à Copilot de parcourir automatiquement les paramètres, de rechercher des éléments en fonction de descriptions textuelles ou d’effectuer d’autres tâches pour accélérer les flux de travail.

