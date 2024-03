Les 63 meilleures invitations de base à utiliser dans ChatGPT

Dans ce guide, je vais vous montrer quelques exemples ou commandes que vous pouvez utiliser dans ChatGPT pour tirer parti de ses capacités. Je vais également vous donner des conseils pratiques pour améliorer vos demandes.

La requête ou demande est la base pour tirer parti de ChatGPT

Dans ce guide, je vais vous expliquer quels sont les meilleurs exemples pour commencer à utiliser ChatGPT. Avec eux, vous pourrez faire vos premiers pas avec ce chatbot et effectuer certaines tâches basiques d’édition de texte, de création de contenu, de recherche d’informations et bien plus encore. Découvrez ce que vous pouvez faire avec cet outil et quels sont les meilleurs conseils pour interagir avec lui de la manière la plus efficace possible.

Liste des meilleurs exemples à utiliser dans ChatGPT

Comment améliorer les exemples dans ChatGPT pour qu’ils soient plus efficaces

La communication entre ChatGPT et l’utilisateur se fait au moyen de demandes écrites. Dans son application mobile (et avec un peu d’astuce, également sur ordinateur), il est possible de contrôler ChatGPT par la voix. De plus, avec la prolifération d’applications basées sur cette plateforme, vous pourrez même y accéder depuis votre SmartTV. Cependant, dans tous les cas, la requête, traduite littéralement par « aviso » en espagnol, est au centre de toute interaction que vous avez avec le chatbot.

Il est important de prendre en compte que, en raison de sa nature, ChatGPT va calculer les mots qu’il doit afficher en réponse en tenant compte de ceux que vous lui avez envoyés dans la requête. C’est pourquoi il est essentiel de maîtriser l’utilisation des exemples pour obtenir toujours les meilleures réponses. Voici quelques idées, classées par catégories, qui vous aideront à exploiter tout le potentiel de ChatGPT.

Exemples généraux pour commencer dans ChatGPT

Nous commençons par une liste de demandes que vous pouvez lancer à ChatGPT et qui vous aideront à commencer à interagir avec le chatbot. Ce sont tous des exemples généralistes qui ne vous fournissent pas d’informations trop spécifiques, mais qui vous aideront à maîtriser le fonctionnement de la communication avec cet outil. Une fois que vous vous y serez habitué, vous pourrez utiliser des commandes plus précises.

Raconte-moi quelque chose d’intéressant que je ne connais pas.

Explique-moi [concept] de manière simple, comme si j’avais 10 ans.

Aide-moi à organiser une tâche ou un projet.

Partage une anecdote amusante sur un [personnage historique].

Donne-moi des informations générales sur [sujet].

Discute avec moi en [langue].

Donne-moi des conseils ou des suggestions sur [problème].

Approfondissons un sujet philosophique. Parlons de [proposition de sujet].

Je veux jouer aux échecs.

Recommande-moi un livre, un film ou une musique qui me motive.

Analysons cette actualité : [inclure actualité].

Donne-moi des conseils pour résoudre un problème personnel. J’ai [indiquer problème].

Aide-moi à fixer des objectifs ou à planifier l’avenir.

Raconte-moi comment fonctionne réellement ChatGPT.

Explique-moi la vie dans différents pays ou cultures. Je veux en savoir plus sur les [indiquer pays, ville ou région].

Exemples de base pour créer du contenu

Il est indéniable que ChatGPT est un bavard. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de générer du texte, il y a peu de concurrents qui lui arrivent à la cheville. Voici donc quelques-uns des meilleurs exemples que vous pouvez utiliser pour générer des blocs de texte, des articles, des paroles de chansons, des poèmes ou le contenu d’un courrier électronique.

Décris le fonctionnement de la photosynthèse dans un article de blog en quatre parties.

Écris un poème sur l’impact du passage du temps sur les personnes. Fais-le sous forme de sonnet.

Crée des paroles de chanson sur le dépassement de soi.

Rédige un e-mail à un ami lui proposant de choisir entre aller à la montagne, visiter Barcelone ou aller dans un musée.

Crée un article de blog sur le tourisme à Almendralejo.

Analyse les défis et les avantages du travail à distance dans un article de blog comprenant une brève introduction. Tout doit être rédigé dans un langage professionnel.

Écris un haïku sur le moment magique qu’est un coucher de soleil.

Rédige un e-mail de félicitations pour un collègue qui prend sa retraite.

Rédige un texte à la première personne racontant les expériences d’un voyageur lors de sa visite à Séville.

Crée un tableau avec une routine de soins personnels. Il doit inclure les colonnes: jour, action, pourquoi c’est important.

Exemples de base pour s’organiser

ChatGPT peut également être un allié pour vous organiser. Comment pouvez-vous en tirer profit dans ce cas ? Voici quelques suggestions :

Élaborez un planning détaillé pour ma journée de travail/étude. Il doit inclure toutes ces tâches [détailler les tâches].

Aidez-moi à établir une liste de tâches prioritaires pour cette semaine. Voici toutes les tâches que j’ai en attente : [détailler les tâches]

Expliquez-moi comment créer un plan d’étude efficace pour me préparer à un test.

Donnez-moi des conseils sur la façon de gérer mon temps de manière plus efficace et d’être plus productif.

Concevez un schéma pour un projet important sur lequel je travaille. [Fournir les détails du projet]

Élaborez un plan d’action pour atteindre mes objectifs professionnels/académiques. [Inclure vos objectifs]

Générez un résumé clair et concis de ces notes que j’ai prises en classe/lors d’une réunion de travail : [inclure toutes les notes]

Donnez-moi les recommandations les plus efficaces pour être plus productif au travail. Je suis [préciser votre profession]

Proposez des stratégies pour maintenir la motivation et la concentration lors de longues sessions de travail/étude.

Exemples de base pour obtenir des informations

Une autre tâche que ChatGPT fait relativement bien est de fournir des informations sur certains sujets. Dans ce cas, puisque les données sont fournies par le chatbot, il est important de vérifier les réponses et de les confronter à des sources fiables, surtout si vous demandez des informations sur une question importante pour votre travail ou vos études. Voici quelques idées :

Expliquez-moi comment fonctionne une ampoule halogène dans un texte de seulement 70 mots.

Quelle est l’origine du flamenco.

Listez les principales théories sur l’origine de l’univers.

Faites un résumé des découvertes les plus marquantes d’Einstein.

Créez un tableau comparatif de la carrière de Steve Jobs et de Bill Gates année par année.

Exemples de base pour travailler avec des textes

Travailler avec des textes est la spécialité de ChatGPT. Avec cet outil, vous pouvez traduire, améliorer des blocs d’information, reformuler un texte et bien plus encore. Voici quelques exemples de la manière dont ce chatbot peut vous aider à manipuler des textes :

Traduisez ce paragraphe en [langue souhaitée] [Inclure le texte].

Faites un résumé de cet article sur [sujet spécifique] : [Coller l’article].

Changez le ton de ce texte de formel à informel.

Réécrivez ce texte en conservant la même signification, mais en utilisant des mots plus simples et courants.

Convertissez cette liste en un tableau avec les colonnes : [spécifier les colonnes].

Transformez cet article en un dialogue entre deux personnages basé sur : [inclure l’article].

Donnez une touche professionnelle à ce texte qui a été écrit pour les enfants : [inclure le texte].

Exemples de base pour programmer des applications

Un autre domaine où ChatGPT fait parler de lui est la programmation d’applications. Étant donné qu’il a été entraîné avec d’énormes quantités de données, il est capable de fournir des conseils et même du code d’exemple pour concevoir des programmes et des applications dans de nombreux langages de programmation.

Quels sont les langages de programmation les plus couramment utilisés pour développer des applications mobiles ?

Expliquez-moi le processus général de création d’une application à partir de zéro.

Qu’est-ce que les frameworks et comment sont-ils utilisés dans le développement d’applications ?

Donnez-moi des exemples d’outils et de plateformes pour créer une application sans savoir programmer.

Énumérez les meilleurs conseils pour créer la meilleure interface utilisateur.

Écrivez un extrait de code en Python qui calcule la somme de deux nombres.

Veuillez générer une fonction en JavaScript qui valide un formulaire d’entrée.

Créez un fichier HTML de base qui contient un en-tête, un paragraphe et une liste.

Écrivez une requête SQL qui récupère des données d’une table dans une base de données MySQL.

Générez un programme en C++ qui trie un tableau de nombres en utilisant l’algorithme de tri à bulles.

Concevez une page HTML avec du CSS intégré comprenant un en-tête avec un menu [préciser les liens du menu] et le logo de mon entreprise. Elle doit avoir un style moderne et épuré.

Exemples de base pour apprendre les langues

Enfin, je vous propose quelques exemples ou commandes pour que ChatGPT devienne une sorte de professeur de langues. Voici les meilleures suggestions :

Pratiquons la conjugaison des verbes en [langue souhaitée].

Comment dit-on « Bonjour, comment ça va ? » en [langue souhaitée] ?

Donne-moi des exemples de phrases courantes pour voyager en [langue souhaitée].

Explique-moi les règles de grammaire pour former des phrases simples en [langue souhaitée].

Traduisez cette phrase de [langue source] à [langue cible].

Génère un court dialogue en [langue souhaitée] pour pratiquer une conversation de base.

Comme je l’ai mentionné au début de ce guide, la demande ou la commande que vous entrez dans ChatGPT est d’une importance capitale, car elle détermine le type de réponse que vous obtiendrez. En raison du système d’équivalence et de la statistique du modèle linguistique, chaque mot compte dans vos exemples, surtout si vous cherchez à affiner le texte généré au maximum. En tenant compte de tout cela, voici quelques conseils pour améliorer vos commandes et les rendre plus efficaces :

Fournissez toujours les informations, lorsque cela est possible . Les modèles linguistiques sont basés sur des formules mathématiques et des probabilités, il peut donc arriver qu’ils sortent du sujet. En d’autres termes, ils peuvent donner des réponses farfelues. C’est pourquoi, je recommande toujours à ceux qui commencent à utiliser ChatGPT d’être eux-mêmes ceux qui fournissent l’information, lorsque cela est possible. De cette façon, vous vous assurez que le texte généré est basé sur des faits véridiques et vous n’aurez pas besoin de les vérifier par la suite. Faites-le même lorsque vous utilisez ChatGPT pour traduire des textes, car les erreurs sont également présentes.

. Les modèles linguistiques sont basés sur des formules mathématiques et des probabilités, il peut donc arriver qu’ils sortent du sujet. En d’autres termes, ils peuvent donner des réponses farfelues. C’est pourquoi, je recommande toujours à ceux qui commencent à utiliser ChatGPT d’être eux-mêmes ceux qui fournissent l’information, lorsque cela est possible. De cette façon, vous vous assurez que le texte généré est basé sur des faits véridiques et vous n’aurez pas besoin de les vérifier par la suite. Faites-le même lorsque vous utilisez ChatGPT pour traduire des textes, car les erreurs sont également présentes. Fournissez le contexte nécessaire et écrivez de manière spécifique . Les exemples généralistes conviennent pour commencer, mais ils fournissent des réponses de peu de valeur. C’est pourquoi, il est idéal que vous fournissiez tous les détails spécifiques et le contexte nécessaire. De plus, n’oubliez pas que le chatbot se souvient de la conversation. Parfois, il vaut la peine d’avoir une brève conversation avec ChatGPT sur un certain sujet pour créer un contexte qui pourra ensuite être utilisé pour générer un texte de qualité.

. Les exemples généralistes conviennent pour commencer, mais ils fournissent des réponses de peu de valeur. C’est pourquoi, il est idéal que vous fournissiez tous les détails spécifiques et le contexte nécessaire. De plus, n’oubliez pas que le chatbot se souvient de la conversation. Parfois, il vaut la peine d’avoir une brève conversation avec ChatGPT sur un certain sujet pour créer un contexte qui pourra ensuite être utilisé pour générer un texte de qualité. Utilisez des paragraphes et des puces . Bien que cela ne soit précisé nulle part, d’après mon expérience, je peux vous dire que ChatGPT prend généralement en compte les tirets pour identifier les listes et les paragraphes. Cela vous permet de mieux structurer l’information dans l’exemple et de la rendre plus compréhensible pour le modèle.

. Bien que cela ne soit précisé nulle part, d’après mon expérience, je peux vous dire que ChatGPT prend généralement en compte les tirets pour identifier les listes et les paragraphes. Cela vous permet de mieux structurer l’information dans l’exemple et de la rendre plus compréhensible pour le modèle. Ne vous compliquez pas les choses . Bien qu’il soit bon de fournir du contexte et des informations supplémentaires, il n’est pas nécessaire de compliquer trop les exemples. Il est préférable d’être clair et concis, en évitant les mots inutiles. Bien qu’il soit vrai que le modèle sait faire la différence entre les termes pertinents et les termes non pertinents, il n’est pas nécessaire de le remercier, de demander les choses poliment ou de prolonger inutilement les requêtes.

. Bien qu’il soit bon de fournir du contexte et des informations supplémentaires, il n’est pas nécessaire de compliquer trop les exemples. Il est préférable d’être clair et concis, en évitant les mots inutiles. Bien qu’il soit vrai que le modèle sait faire la différence entre les termes pertinents et les termes non pertinents, il n’est pas nécessaire de le remercier, de demander les choses poliment ou de prolonger inutilement les requêtes. Utilisez un langage naturel. ChatGPT brille par sa compréhension du langage humain. Sans aucun doute, avec le traitement de texte, c’est l’un de ses points forts. C’est pourquoi, ne vous donnez pas trop de mal pour élaborer des exemples formels ou avec des structures précises. Écrivez au chatbot comme s’il était humain et vous humaniserez ainsi ses réponses.

Avec ces conseils, vous pourrez certainement tirer beaucoup plus de profit de ChatGPT et exploiter tout son potentiel dans votre vie quotidienne.