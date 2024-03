Le fastfood Wendy’s larguera un Baconator à votre porte

En bref: DoorDash et Wing, filiale d’Alphabet, ont lancé leur premier programme commun de livraison par drones aux États-Unis. Certains clients de Christiansburg, en Virginie, peuvent désormais commander des éléments de menu éligibles auprès de Wendy’s via DoorDash et choisir de les faire livrer par drone. S’ils sont éligibles, ils verront l’option de livraison par drone lors du paiement.

Les commandes seront emballées et expédiées à l’aide d’un drone Wing, qui peut se déplacer jusqu’à 65 mph. Une fois arrivé à destination, le drone abaisse votre commande à l’aide d’une attache.

La plupart des commandes arrivent en moyenne dans un délai d’une demi-heure ou moins, sans mettre de véhicules supplémentaires sur la route.

Wing a lancé un programme driver similaire avec DoorDash en Australie en 2022. Selon Cosimo Leipold, responsable des partenariats chez Wing, la société a déjà servi des dizaines de milliers de clients via l’application DoorDash Down Under.

Ce n’est pas la première fois que Wing vole à Christiansburg. En 2019, la société a lancé dans la ville un service de livraison par drone destiné aux consommateurs, qui déposerait les colis à la porte des clients. Walgreens et le site de ventes local Sugar Magnolia ont participé à ce projet driver, tout comme FedEx.

Au-delà de son partenariat DoorDash, Wing compte désormais plus de 350 000 livraisons à son actif dans trois pays.

DoorDash a déclaré qu’avec ce partenariat, il vise à donner accès à une option de livraison innovante et durable pour les petites commandes à courte distance qui complète les commandes traditionnelles exécutées par Dasher.

La livraison par drone est un concept courant depuis plus d’une décennie maintenant, remontant au moins à 2013, lorsque Jeff Bezos, alors PDG d’Amazon, a tease Prime Air. Les obstacles réglementaires ont laissé les efforts de côté pendant des années, mais même une fois ceux-ci largement résolus, les déploiements ont été quelque peu lents. De nos jours, tout cela ressemble encore plus à une nouveauté qu’à une alternative viable aux méthodes de livraison traditionnelles.

Avez-vous eu l’occasion d’expérimenter une livraison par drone ? Si oui, quelle a été l’expérience ? Est-ce l’avenir de la livraison de colis ou juste un gadget tape-à-l’œil ?

DoorDash et Wing chercheront à s’étendre à d’autres villes américaines plus tard cette année, nous dit-on.

