La nouvelle animatrice de « L’Isola dei Famosi » sera Alba Renai mais il y a un problème: elle n’existe pas

Intelligence artificielle (IA)

Le programme Supervivientes, la version espagnole de l’Île des Famosos, a annoncé sa nouvelle présentatrice. Elle s’appelle Alba Renai et est un avatar construit avec l’intelligence artificielle. La réaction des spectateurs n’a pas été très enthousiaste.

Alba Renai, l’indice est dans le nom. Environ 4 600 followers sur Instagram, de longs cheveux bruns, des yeux foncés et des photos prises dans le monde entier. Le premier post a été publié en septembre 2023. Une veste en cuir et un café sur une table de bar. Avec un hashtag qui révèle tout : #VirtualInfluncer. Alba Renai n’existe pas, c’est une influenceuse virtuelle et va maintenant rejoindre l’équipe des présentateurs de Supervivientes, la version espagnole de l’île des Famosos.

Dans son nom se trouvait déjà un détail qui laissait entendre quelque chose : l’IA avec laquelle se termine le nom de famille est souvent utilisée par ces avatars pour indiquer qu’ils sont du contenu créé avec l’intelligence artificielle. Comme on peut facilement le comprendre, il s’agit de l’acronyme d’intelligence artificielle.

Que fera l’influenceuse virtuelle

Supervivientes est diffusé sur TeleCinco, une chaîne de télévision gérée par Mediaset España. Cette année, ils ont annoncé qu’Alba Renai serait la nouvelle présentatrice de Supersecretos, un spin-off de Supervivientes. D’après sa présentation, cela semble être une petite émission consacrée aux aspects secondaires de la diffusion.

Dans la vidéo de présentation, on voit que l’intelligence artificielle n’a pas seulement façonné son corps. Même sa voix semble être modélisée par un logiciel, tandis que les textes ont probablement été écrits par une équipe d’auteurs. Il y a des défauts. La voix n’est pas synchronisée avec les mouvements de la bouche et le visage d’Alba est différent de celui des photos.

La réaction des utilisateurs n’est pas très enthousiaste. Parmi les commentaires les plus populaires, il y a des spectateurs qui se demandent pourquoi la production n’a pas choisi de miser sur une présentatrice réelle. Nous lisons dans l’un de ceux qui ont le plus de likes : « Vous êtes sérieux ? Faites attention, l’intelligence artificielle peut aussi créer des formats télévisés et écrire des scénarios. Quelle honte ».

L’intelligence artificielle à la télévision : le cas de Striscia La Notizia

En Italie, l’utilisation de l’intelligence artificielle et plus précisément des deepfakes est déjà largement répandue, c’est maintenant une rubrique régulière de Striscia la Notizia. Le 16 janvier dernier, le programme d’Antonio Ricci diffusait une vidéo dans laquelle Chiara Ferragni avec une voix clonée annonçait son retour avec Fedez.

En dehors du reste de la vidéo, il y a aussi des défauts évidents dans l’application de l’intelligence artificielle, mais compte tenu de la courbe d’apprentissage de ce type de technologie, il n’est pas difficile de penser qu’à quelques mois, même ces vidéos seront indiscernables d’une séquence réelle.