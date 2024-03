Google Pixel 9 pourrait obtenir "Tactile adaptatif" fonction pour ajuster automatiquement la sensibilité tactile

Futuriste : Google devrait dévoiler ses smartphones de la série Pixel 9 plus tard cette année, et un certain nombre de fuites ces derniers mois ont révélé des détails clés à leur sujet avant leur lancement. Un nouveau rapport affirme désormais que les prochains appareils seront dotés d’une fonction « Adaptive Touch » qui ajuste automatiquement la sensibilité tactile de l’écran pour tenir compte des doigts mouillés ou des protecteurs d’écran.

La nouvelle vient d’Android Authority, qui prétend avoir repéré du code dans la mise à jour Android 14 QPR3 Beta 2, qualifiant le toucher adaptatif de fonctionnalité « P24 ». Si l’on s’en tient aux modèles d’abréviations établis par Google, P24 fait presque certainement référence aux appareils Pixel qui seront lancés en 2024, tandis que « P23 » faisait référence aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro de 2023. Si cette hypothèse s’avère exacte, le nouveau La fonctionnalité pourrait faire partie des Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Les spécificités du toucher adaptatif restent un mystère, mais le rapport indique que les utilisateurs pourront l’activer via une bascule sous Affichage > Sensibilité tactile dans l’application Paramètres. Il reste cependant à voir si la fonctionnalité sera exclusive à la série Pixel 9 ou si Google la déploiera également sur les anciens appareils Pixel à l’avenir.

Il est important de souligner ici que des preuves de toucher adaptatif ont été initialement repérées dans la version Android 14 QPR3 Beta 1 le mois dernier. Selon les informations trouvées dans le logiciel, la nouvelle fonctionnalité ajustera automatiquement la sensibilité tactile de l’écran en fonction des conditions environnementales de l’utilisateur, de la présence d’humidité ou d’un protecteur d’écran.

La gamme Pixel 9 devrait être annoncée en octobre 2024 et devrait inclure deux appareils : le Pixel 9 vanille et le plus grand Pixel 9 Pro. Les deux seront probablement alimentés par le chipset Tensor G4, mais contrairement aux rumeurs précédentes, selon lesquelles les Pixel 2024 utiliseraient un SoC entièrement personnalisé, nommé Redondo, les derniers rapports suggèrent que le nouveau processeur sera toujours basé sur les puces Exynos de Samsung.

Néanmoins, les Pixels de nouvelle génération représenteront le meilleur de ce que Google a à offrir cette année, et il reste à voir comment ils se compareront aux meilleurs d’Apple, Samsung, OnePlus et autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :