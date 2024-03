De nouveaux modèles d’iPad Pro avec écrans OLED pourraient être annoncés plus tard ce mois-ci

Quelque chose à espérer: Apple aurait l’intention d’annoncer prochainement une série de nouveaux iPad. La gamme de nouvelle génération pourrait inclure plusieurs modèles d’iPad Pro, des iPad Air remaniés et quelques accessoires. Le nouveau hardware pourrait être lancé d’ici la fin de ce mois ou début avril, mais l’annonce pourrait se faire discrètement via un communiqué de presse, car la société ne devrait pas organiser d’événement au printemps cette année.

La nouvelle vient de Mark Gurman de Bloomberg, qui a également affirmé que toutes les nouvelles tablettes seraient expédiées avec iPadOS 17.4. Certains des nouveaux modèles attendus incluent les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, ainsi qu’un iPad Air de 12,9 pouces pour ceux qui souhaitent une tablette plus grande sans faire de folies sur un modèle Pro. Parallèlement aux nouveaux iPad, Apple devrait également lancer un tout nouveau Magic Keyboard et un Apple Pencil amélioré.

Concernant les caractéristiques supposées, les deux nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient être alimentés par les chipsets M3 d’Apple et comporter des écrans OLED. Ils devraient également avoir un design plus élégant par rapport aux modèles de la génération actuelle et inclure une caméra frontale orientée paysage. Le boîtier de la caméra arrière devrait également subir une refonte. Tous les nouveaux iPad Pro devraient également proposer le chargement sans fil MagSafe.

Quant aux iPad Air, ils pourraient être expédiés avec la puce M2 pour les différencier des modèles Pro. Cependant, ils devraient toujours disposer de caméras frontales orientées paysage, comme leurs homologues Pro.

Selon Gurman, le nouveau Magic Keyboard pourrait être expédié avec un trackpad plus grand que son prédécesseur, ce qui devrait offrir une meilleure ergonomie et convivialité. Il devrait également avoir un châssis partiellement en aluminium et d’autres modifications mineures de conception pour le distinguer du modèle actuel.

Si le rapport de Gurman est exact, les annonces des nouveaux iPad interviendront quelques semaines seulement après qu’Apple ait annoncé de nouveaux modèles de MacBook Air avec des options d’affichage de 13 pouces et 15 pouces. Les deux déclinaisons sont alimentées par la puce M3 et seraient jusqu’à 60 % plus rapides que les modèles équipés du SoC M1. Parmi les autres fonctionnalités notables des nouveaux MacBook, citons les écrans Liquid Retina, jusqu’à 18 heures d’autonomie revendiquée, une caméra FaceTime 1080p et une connectivité Internet 2 fois plus rapide avec Wi-Fi 6E.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :