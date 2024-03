Fiido, une marque désormais bien installée dans l’industrie du vélo électrique, est fier d’introduire sa dernière création dans son offre déjà conséquente : le Fiido C11. Évoluant dans le sillon de reconnaissance creusé par son prédécesseur, le Fiido D4S, le C11 veut assurer le confort de l’éco-mobilité urbaine, sans nuire au portefeuille des cyclistes. Ce nouveau modèle représente, pour la marque, une offre accomplie à ses utilisateurs pour célébrer son 8e anniversaire.

Un vélo multi-fonctionnel, abordable et confortable

À un prix très intéressant de 899€, le Fiido C11 est doté d’une myriade de composants haut de gamme. Prenez par exemple son système de freinage hydraulique qui garantit une capacité d’arrêt précise et fiable comparés aux freins mécaniques traditionnels, assurant ainsi la sécurité sur les rues urbaines.

Avec un système de transmission Shimano à 6 vitesses, les cyclistes peuvent sans effort adapter leur trajet à leur niveau d’assistance préféré. La fonction de gâchette d’accélération offre une accélération immédiate, permettant de partir rapidement une fois le feu vert et éliminant le besoin de pédaler constamment.

Pour accentuer le confort du cycliste, le Fiido C11 dispose de plusieurs spécificités incontournables. Son cadre à enjambement bas facilite grandement son utilisation. Il dispose par ailleurs d’une suspension avant permettant d’adoucir les trottoirs rencontrés et chaussés déformées de la ville.

Un guidon ajustable est également présent, permettant à chacun de trouver sa position de conduite optimale. La selle, conçue par Velo™, garantit une conduite agréable même lors de longs trajets.

Des innovations technologiques au service de l’usager

L’écran LCD du Fiido C11 fournit des informations essentielles pour le trajet, comme la vitesse et le niveau de la batterie. De plus, l’écran intègre une fonction de recharge USB pratique, offrant aux utilisateurs la possibilité de charger leurs appareils mobiles en déplacement.

La lumière arrière s’allume automatiquement lorsque les freins sont utilisés, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité dans des conditions de faible luminosité. De plus, le vélo dispose d’un klaxon très fort pour alerter efficacement les piétons et véhicules.

Pour le confort des utilisateurs, le Fiido C11 est équipé d’un porte-bagages arrière robuste, un accessoire essentiel avec un espace suffisant pour transporter des affaires. Pour augmenter encore la capacité de chargement, un panier avant optionnel est disponible pour ce nouveau modèle.

Autonomie et commodités

Le Fiido C11 assure une autonomie impressionnante allant jusqu’à 90 km. Sa batterie amovible de 500Wh est extrêmement pratique et permet de recharger facilement le vélo n’importe où. De plus, l’autonomie peut être prolongée par l’achat de batteries supplémentaires.

Les pneus 700C assurent de leur côté une bonne adhérence grâce à leur très bon grip sur la route, tandis que les parois latérales réfléchissantes offrent une meilleure visibilité du cycliste dans des conditions de faible luminosité.

Si vous êtes intéressé par ce nouveau vélo électrique, il bénéficie actuellement de 200€ de réduction et est disponible en deux couleurs distinctes. Rendez-vous sur la page officiel du Fiido C11 pour plus de détails.