13 meilleurs conseils et astuces pour économiser la batterie de votre Galaxy S24

La gamme Galaxy S24 de Samsung a été présentée à la fin du mois de janvier lors de son événement Galaxy Unpacked. En plus de toutes les nouvelles fonctionnalités, performances matérielles et logicielles, les batteries des nouveaux trios S24 ont une capacité plus importante. Le S24 est équipé d’une batterie de 4 000 mAh, le S24+ d’une batterie de 4 900 mAh et l’Ultra d’une grande batterie de 5 000 mAh.

Bien que les batteries soient censées durer longtemps avec une utilisation minimale à modérée, les personnes cherchent toujours des moyens d’économiser un peu de batterie peu importe la manière.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui veut économiser de la batterie sur votre nouvelle gamme S24, vous êtes au bon endroit.

Conseils pour économiser la batterie sur le Samsung Galaxy S24

Même avec des batteries assez durables, les personnes aiment tirer le meilleur parti de la batterie de leur téléphone de quelque manière que ce soit. Si vous êtes quelqu’un qui aime tout faire pour obtenir la meilleure autonomie possible de leurs appareils, vous pouvez suivre les astuces et conseils que nous avons mentionnés ci-dessous.

Activer le mode d’économie d’énergie

La première chose que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti de la batterie de votre Galaxy S24 est d’activer le mode d’économie d’énergie. Voici comment faire :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Galaxy S24. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Batterie. Vous verrez maintenant le bouton Basculer l’économiseur d’énergie juste en dessous de la barre de pourcentage de la batterie. Appuyez sur le bouton pour activer le mode d’économie d’énergie.

Activer la protection de la batterie

Recharger votre Galaxy S24 à 100% peut sembler être une bonne façon d’avoir une batterie pleine. Mais recharger constamment la batterie jusqu’à 100% peut réduire sa durée de vie. Voici comment vous pouvez laisser votre téléphone se charger jusqu’à un certain pourcentage.

Ouvrez l’application Paramètres sur le S24. Faites défiler et appuyez sur Batterie. Ensuite, appuyez sur la bascule où il est mentionné Protection de la batterie. Appuyez également dessus. Vous verrez trois options. Basique, Adaptatif et Maximum. Choisissez entre Adaptatif et Maximum. La batterie cessera de se charger entre 60% et 80%.

Ainsi, vous pourrez garder la santé de votre batterie et éviter qu’elle ne se dégrade plus rapidement que jamais.

Activer le mode de performance légère

Alors que le Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy est très utile et puissant, il tend à utiliser et à consommer une certaine partie de la batterie. Si vous n’utilisez pas votre téléphone pour des tâches nécessitant beaucoup de puissance du processeur, vous pouvez activer le mode de performance réduite. Suivez ces étapes.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre S24. Faites défiler et appuyez sur l’option Soins de l’appareil. Sous l’onglet Performances, vous verrez l’option Profil de performance. Appuyez dessus. Appuyez sur l’option Légère. L’option « légère » privilégie la durée de vie de la batterie, l’efficacité de refroidissement ainsi qu’une vitesse de traitement plus faible du processeur.

Ajustez le AOD de votre Galaxy S24

L’affichage toujours allumé de votre Galaxy S24 est un excellent moyen de voir les petits détails et les notifications sans utiliser tout l’écran. Cependant, l’AOD a tendance à consommer une certaine partie de la batterie. Le meilleur de tout cela est que l’interface utilisateur One UI de Samsung vous permet de personnaliser votre AOD, ce qui peut contribuer à une consommation minimale de batterie.

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler et appuyez sur l’option Ecran de verrouillage et AOD. Sélectionnez l’option Always On Display pour accéder à plus de paramètres. Désactivez le bascule Afficher le fond d’écran de l’écran de verrouillage. Ensuite, appuyez sur l’option Quand afficher. Vous pouvez choisir entre l’option Planifié ou l’option Appuyer pour afficher. En fonction de l’option que vous choisissez, vous pouvez définir l’AOD pour qu’il s’affiche à une certaine heure ou vous pouvez choisir manuellement d’activer ou de désactiver l’AOD.

Chargez avec un chargeur certifié Samsung

Il est toujours préférable d’utiliser des chargeurs certifiés pour votre smartphone. L’utilisation du chargeur d’origine Samsung aidera à éviter que la batterie ne rencontre des problèmes liés à l’alimentation électrique. Étant donné que votre chargeur Samsung officiel est conçu pour fournir une certaine quantité de puissance à votre téléphone spécifique, votre téléphone ne surchauffera pas, ce qui préserve la durée de vie de la batterie et améliore ses performances.

Chargez vos appareils avec une batterie externe ou une prise électrique

Vous pouvez utiliser votre ordinateur portable pour charger votre Galaxy S24 via le câble USB-C, mais cela est généralement déconseillé. En effet, l’appareil se chargera alors très lentement et risque de surchauffer. Il est donc préférable d’éviter de charger votre Galaxy S24 avec votre ordinateur portable et d’utiliser une batterie externe ou une prise murale standard à la place.

Désinstallez les applications que vous n’utilisez pas

Les appareils sont livrés avec un tas d’applications et il n’est pas nécessaire de toutes les utiliser. Vous pouvez donc simplement désinstaller les applications dont vous n’avez aucune utilité. Pourquoi désinstaller les applications que vous n’utilisez pas ? Parce que de nombreuses applications auront un processus d’activité en arrière-plan qui utilisera une certaine quantité de CPU et de batterie.

Se débarrasser des applications inutiles fait en sorte que votre appareil ne les exécute pas simplement en arrière-plan et empêche également la batterie de devoir effectuer des tâches supplémentaires. Vous pouvez suivre ce guide pour savoir quelles applications vous pouvez désinstaller sur votre Galaxy S24.

Gardez vos applications et votre appareil à jour

Les bugs logiciels peuvent également avoir un impact sur l’autonomie de la batterie de votre Galaxy S24. Assurez-vous donc que toutes vos applications sont à jour, ainsi que votre appareil qui exécute la dernière mise à jour logicielle disponible, afin d’éviter toute consommation inutile de la batterie. La batterie de votre S24 vous en remerciera.

Évitez d’utiliser des réseaux avec une réception faible

Ce n’est peut-être pas idéal pour tout le monde, mais si c’est possible pour vous, essayez de passer à un réseau avec une bonne ou excellente couverture réseau, notamment à votre domicile. Lorsque le réseau a un signal faible, votre appareil fera de son mieux pour établir une connexion avec le réseau. Ce faisant, votre appareil consommera plus d’énergie, ce qui peut entraîner une surchauffe ou une décharge excessive de la batterie.

Si possible, vous pouvez toujours vous connecter à un bon réseau WiFi pour tous vos besoins Internet afin d’éviter de faire forcer votre téléphone à établir une connexion avec un signal faible.

Ajustez la résolution de l’écran

La résolution d’écran de tous les appareils S24 peut atteindre 2K. Bien que vous obteniez un affichage beaucoup plus net sur votre appareil, cette résolution d’affichage plus élevée fera en sorte que votre téléphone consomme de l’énergie pour afficher tout à une résolution plus élevée. Suivez ces étapes pour changer la résolution d’écran de votre Galaxy S24.

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Affichage. Faites défiler et appuyez sur la résolution d’écran. Ici, vous pouvez choisir entre la résolution HD+ et FHD+. Ces deux résolutions d’affichage consomment moins d’énergie par rapport à la résolution WQHD+.

Ajustez la fréquence de rafraîchissement de votre écran

Avoir un écran qui fonctionne sans problème est toujours préférable. Cependant, si vous constatez que vous manquez de batterie et que vous n’avez aucune option pour charger l’appareil, il est préférable d’ajuster la fluidité des mouvements de votre écran. Voici comment faire.

Ouvrez les paramètres et appuyez sur Affichage. Désormais, sélectionnez l’option Fluidité des mouvements. Appuyez sur l’option Standard. Cela réduira la fréquence de rafraîchissement de votre écran de 120 Hz à 60 Hz. Enfin, appuyez sur le bouton Appliquer pour enregistrer ces modifications.

Activer l’économie d’énergie WiFi

Avec le mode d’économie d’énergie WiFi sur votre Galaxy S24, vous pouvez configurer votre téléphone pour se connecter automatiquement au WiFi uniquement lorsque vous réveillez l’appareil. Cela permet d’économiser de la batterie car votre appareil ne sera pas constamment connecté au réseau WiFi lorsqu’il est en veille.

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Connexions. Sélectionnez maintenant WiFi puis appuyez sur les trois points en haut à droite. Sélectionnez WiFi intelligent dans le menu. Basculez le bouton pour activer le mode d’économie d’énergie WiFi.

Désactiver la recherche d’appareils à proximité

Lorsque votre téléphone recherche automatiquement des appareils à proximité, il est constamment en train de rechercher des appareils. Cela sollicite ainsi la performance de la batterie. Pour éviter cette surcharge de la batterie, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Connexions. Sélectionnez Autres connexions, puis désactivez la recherche des appareils à proximité.

Notre avis

Cela conclut tous les conseils et astuces que vous pouvez suivre pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre Galaxy S24. Si vous avez d’autres réglages que vous estimez utiles pour économiser la batterie de votre appareil, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

