L’IA consomme tellement d’énergie que les réacteurs nucléaires sont devenus une solution potentielle

À l’époque, des entreprises comme Meta l’avaient prédit

Il s’agit actuellement de l’une des « industries » les plus énergivores au monde

L’IA est l’un des espoirs – ou désespoirs – de notre époque. Les promesses de toutes les fonctionnalités positives qu’elle peut offrir et les avantages que peuvent obtenir ceux qui parviennent à la développer ont provoqué une véritable course vers le succès pour atteindre l’Intelligence Artificielle Générale ou du moins une IA suffisamment avancée pour changer la façon dont nous travaillons actuellement.

Cela a entraîné un véritable essor de l’innovation et du développement, mais cela pose également de grands problèmes en raison de la consommation d’énergie très élevée qu’elle entraîne. Mark Zuckerberg de Meta a averti que l’avenir de l’IA passait par une solution très simple : la création de réacteurs nucléaires pour financer le coût énergétique de l’IA. Cependant, de plus en plus de voix s’élèvent pour évoquer cette situation préoccupante.

L’IA et la consommation excessive d’énergie

L’IA consomme plus que de nombreux pays. Bien que cela puisse sembler incroyable, il faut un niveau de traitement pour répondre à la demande de ses utilisateurs et développeurs qui dépasse la consommation de nombreux pays. En réalité, on estime que la consommation d’énergie de l’IA atteint entre 1% et 2% de la consommation totale planétaire.

La solution semble claire : des réacteurs nucléaires pour fournir suffisamment d’énergie aux centres de données de l’IA. C’est quelque chose que soutient non seulement Mark Zuckerberg, mais aussi Sam Altman, comme il l’a déclaré à CNBC.

Cependant, il ne s’agirait pas de réacteurs nucléaires tels que nous les imaginons habituellement. Autrement dit, il s’agirait de développer de petits réacteurs modulaires (SMR pour Small Modular Reactor en anglais) dont l’objectif serait de réduire la dépendance des entreprises vis-à-vis du réseau électrique mondial, plutôt que de le remplacer. Ainsi, bien qu’il y ait tout un arsenal de chercheurs essayant de trouver une solution à cela, aucune opération n’est prévue à court terme.

Cependant, comme le souligne Michael Bluck dans ses déclarations à la BBC, environ 50 réacteurs de ce type ont été conçus, mais ils n’ont pas été standardisés ni concrétisés au-delà du stade de la planification. Il est donc possible qu’ils ne se matérialisent jamais, même si cela serait une excellente façon de résoudre le problème de l’énergie.

En résumé: