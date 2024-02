La lave d’Islande observable depuis l’espace : les experts évoquent le début d’une possible ère volcanique.

L’Islande vit un véritable drame avec l’activation de divers foyers volcaniques qui semblaient inactifs par le passé. L’activité volcanique en soi n’est pas nouvelle dans le pays, en réalité, ils ont perfectionné leur technologie dans le but d’exploiter les volcans pour obtenir de l’énergie, ce qui leur garantirait une source quasi infinie qui n’aurait rien à envier à la fusion nucléaire. Cependant, au-delà de cela, il s’agit de dynamiques qui continuent de susciter beaucoup d’inquiétude car elles pourraient entraîner des problèmes croissants sur l’île.

Une récente image partagée par le projet Copernicus a attiré l’attention du monde entier en montrant les contrastes marqués qui se produisent actuellement en Islande en raison de la reprise de son activité volcanique.

Là-bas, la neige recouvre pratiquement tout le pays, tandis que la lave jaillit de « nulle part » pour la dévorer. Cela souligne l’énorme complexité vécue sur l’île, car la lave ne s’échappe pas des cônes volcaniques marqués auxquels nous sommes habitués, mais apparaît à travers des fissures clairement formées à la surface de ceux-ci.

#ImageOfTheDay

A new 🌋 eruptive episode is ongoing northeast of #Grindavik, #Iceland 🇮🇸

⬇️The impressive lava flow 🔴emitted was captured by our #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️at 13:04 UTC, less than 10 hours after the beginning of the event#EarthArt #IcelandEruption #FireAndIce pic.twitter.com/cUjZreguOS

— Copernicus EU (@CopernicusEU) 9 février 2024