L’intelligence artificielle entre au Parlement : comment sera-t-elle utilisée

Aussi le travail parlementaire pourrait bientôt être bouleversé par l’utilisation de l’IA: les scénarios possibles selon le Rapport du Comité de surveillance de l’activité de documentation présenté à la Chambre le 14 février.

Avec l’explosion de ChatGPT, il est devenu évident pour tout le monde, même les plus sceptiques, que l’intelligence artificielle fait déjà partie intégrante du présent. Il suffit de voir comment les chatbots deviennent un outil de travail dans divers domaines professionnels, même en Italie, et bientôt ils le seront également dans l’administration publique, les institutions publiques et même au parlement. Reste à comprendre comment ils seront utilisés, dans quel but et selon quels principes.

Pour esquisser un premier cadre de référence, le Rapport du Comité de surveillance de l’activité de documentation de la Chambre des députés « Utiliser l’intelligence artificielle pour soutenir le travail parlementaire » a été présenté à Montecitorio le mercredi 14 février, résultat d’une enquête exploratoire réalisée par le groupe de travail entre avril 2023 et janvier 2024. Le communiqué, en plus d’indiquer les principes qui guideront les utilisations futures de l’IA dans le domaine parlementaire, montre des exemples concrets d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le travail des assemblées législatives.

Comment l’IA sera utilisée dans le travail parlementaire

« Minimiser les risques pour maximiser les opportunités au profit des citoyens ». C’est l’objectif que devrait viser l’utilisation de l’IA dans les institutions, l’administration publique et les activités parlementaires, a expliqué Anna Ascani, vice-présidente de la Chambre et présidente du Comité, lors de la présentation du communiqué. « Dans le contexte public et, en particulier, du travail parlementaire – lit-on dans le document – l’IA offre des opportunités sans précédent pour améliorer l’efficacité et l’efficience des activités ».

En ce qui concerne les domaines d’application des nouvelles intelligences artificielles, ceux définis par le communiqué concernent, par exemple, l’analyse de grandes quantités de documents pour la recherche d’informations nécessaires ou utiles dans le travail législatif, ou l’élaboration de propositions sur la base de données documentées.

Quelles activités pourront être confiées à l’IA

Une partie du communiqué se concentre sur l’utilisation de grands modèles linguistiques, les large language model (LLM), qui sont les mêmes que ceux utilisés par ChatGPT. Ceux-ci pourront également avoir de nombreuses applications dans le travail parlementaire, à condition – souligne le communiqué – de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données et du « bien public ».

Le communiqué mentionne plusieurs exemples d’intégration possible de l’IA dans le travail législatif : de l’utilisation de modèles d’IA discriminatoire dans la classification des documents en fonction de leur typologie, à l’utilisation de modèles d’IA générateur, à consulter comme un chatbot classique, par exemple pour obtenir des réponses à des questions spécifiques ou « générer des résumés de documents selon les besoins individuels ». À ces utilisations « consultatives » de l’IA s’ajoute également la possibilité d’utiliser les modèles d’IA prédictifs génératifs pour générer des trajectoires financières ou d’autres types de projections à utiliser dans le travail législatif.

Afin de limiter les risques, le communiqué définit les principes à la base de l’utilisation de l’IA dans ces domaines, en particulier face à l’absence actuelle de réglementation. La transparence est soulignée comme une nécessité fondamentale : les processus et les décisions doivent toujours être « clairs » et « compréhensibles » pour garantir un « contrôle démocratique ». Mais il est également souligné, entre autres, la priorité de garantir en tout cas « la responsabilité humaine » : ceux qui travaillent ou font appel à l’IA doivent garantir le respect des règles en vigueur, des prérogatives du Parlement et des droits et des libertés des personnes.