Une attaque cybernétique massive affecte… 3 millions de brosses à dents intelligentes

Cela met en évidence la nécessité de protéger également les produits intelligents présents dans nos foyers

Personne n’aurait imaginé qu’une brosse à dents électrique causerait l’une des plus grandes cyberattaques en Suisse | Image : DALL-E

Il existe tout un monde consacré à l’Internet des objets, c’est-à-dire à tous ces produits intelligents qui sont apparus avec la révolution des smartphones. Le problème est qu’ils semblaient jusqu’à présent sécurisés, mais une nouvelle attaque compromet des millions d’entre eux, remettant en question la nécessité ou non de mettre en place des correctifs de sécurité pour ces objets.

Trois millions de brosses à dents se retournent contre leur créateur

La popularité croissante des produits intelligents a apporté de nombreuses innovations en termes de commodité. Cependant, un aspect qui est souvent négligé est la sécurité de ces appareils. Souvent, les produits intelligents autres que les téléphones ne reçoivent pas régulièrement de correctifs de sécurité, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. Il est également vrai que ces produits sont moins susceptibles d’être utilisés pour mener des attaques. Du moins jusqu’à présent, car un incident en Suisse a mis fin à cette tranquillité pour laisser place à une situation assez surréaliste, comme le rapporte le journal suisse germanophone Aargauerzeitung.

L’attaque, qui a touché trois millions de brosses à dents électriques, a été réalisée à l’aide de la technique de l’attaque par déni de service distribué (DDoS). Les appareils dont la sécurité avait été compromise ont simultanément accédé au site web du fabricant, entraînant sa chute totale. Comme on pouvait s’y attendre, l’attaque a non seulement entraîné la chute du site web du fabricant, mais a également montré dans quelle mesure les brosses à dents étaient compromises dans l’exécution de leurs fonctions de base.

Si des dispositifs aussi inoffensifs qu’une brosse à dents peuvent être utilisés pour mener des cyberattaques, des objets beaucoup plus sensibles et connectés, tels que des caméras de sécurité domestiques, des webcams ou des moniteurs pour bébés, pourraient également mettre en danger notre sécurité, favorisant ainsi la possible capture d’informations sensibles.

À cet égard, les téléphones mobiles, en tant que dispositif intelligent le plus utilisé, ont un avantage considérable. Les caméras et les autres fonctionnalités sont généralement soumises à des correctifs de sécurité fréquents visant à combler les failles de sécurité.

