Le soleil artificiel le plus avancé se trouve en Asie et vise à générer de l’électricité pas cher

La fusion nucléaire est devenue un pari de nombreux pays du monde

Les réacteurs de fusion nucléaire sont de plus en plus courants | Image : KSTAR

Les réacteurs de fusion nucléaire sont l’une des plus grandes ambitions de l’humanité aujourd’hui. En grande partie parce qu’ils peuvent aider à résoudre notre énorme dépendance énergétique en offrant de l’énergie propre et illimitée, ainsi qu’une sécurité assez élevée. Cependant, bien qu’ils aient de nombreuses perspectives de recherche telles que les moteurs à plasma, nous constatons qu’il s’agit de l’une des technologies les plus difficiles avec lesquelles l’humanité doit composer. Après tout, il s’agit pratiquement de créer un soleil artificiel et d’extraire son énergie.

Maintenant, en provenance d’Asie, plus précisément de Corée du Sud, ils ont découvert un déviateur de tungstène qui rend le réacteur de fusion nucléaire du pays le plus avancé à ce jour. Cependant, il ne s’agit pas tant d’une compétition ambitieuse que d’une démonstration de coopération humaine dans laquelle de nombreux pays du monde collaborent pour trouver une solution commune au développement de ce type de technologies.

Dans un communiqué officiel publié sur Phys.org, cette avancée a été annoncée et il semble que cela soit assez intéressant.

Le nouvel avionneur de tungstène qui change tout

L’Institut coréen de l’énergie de fusion (Korea Institute of Fusion Energy, KIFE) a lancé avec succès le projet KSTAR. Il y a trois ans, ils ont réussi à atteindre les 100 millions de degrés Celsius en plasma pendant pas moins de trente secondes. Un plan assez ambitieux et puissant qui s’est résumé à cela pour une raison bien précise : une difficulté à gérer les gaz résiduels et à dissiper la chaleur.

Ils ont maintenant créé un déviateur de tungstène, fabriqué avec ce matériau dans le but d’améliorer la dissipation et l’efficacité dans le noyau. Ainsi, ce nouvel ajout au KSTAR lui permet de maintenir la chaleur pendant 300 secondes, soit dix fois plus longtemps que ce qui était possible auparavant. De plus, il élimine les impuretés et les gaz résiduels produits lors de la formation de l’étoile.

Dans de nombreux aspects, la fusion nucléaire est plus sûre et plus avancée que ce que nous trouvons généralement dans les autres sources d’énergie. De plus, elle est capable de créer une grande quantité de cette énergie en moins de temps et sans déchets ni problèmes environnementaux graves. Ainsi, c’est l’une des options les plus ambitieuses créées jusqu’à présent par l’humanité, mais il existe également une série de limitations techniques qui empêchent son efficacité totale.

C’est pourquoi nous sommes à un tournant pour la fusion nucléaire. Surtout, avec les dates de l’ITER qui approchent à l’horizon, lequel est conçu comme le plus grand générateur de fusion nucléaire du monde dans un projet international qui fera beaucoup parler de lui.