Combien de followers Jannik Sinner a-t-il gagnés sur les réseaux sociaux après sa victoire à l’Open d’Australie

Classe 2001, Jannik Sinner a remporté l’Open d’Australie, un objectif qui l’a placé parmi les meilleurs athlètes italiens de l’histoire de ce sport. En plus de ses titres et de ses gains, Sinner gagne également en popularité sur les réseaux sociaux : une étude de la société d’analyse Arcadia en témoigne.

Les réseaux sociaux ne sont certainement pas son « objectif le plus important », mais les résultats sont également là. Le 28 janvier, Jannik Sinner a remporté l’Open d’Australie, décrochant ainsi le premier Grand Chelem de sa carrière. Né en 2001, Sinner est entré dans le « saint des saints » des joueurs de tennis italiens. Les seuls à avoir remporté un tournoi de cette envergure sont Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Flavia Pennetta et Francesca Schiavone. Il a également remporté une somme importante en gains. Mais Sinner a également fait une « l’envolée remarquable » sur les réseaux sociaux.

Selon une étude de la société d’analyse Arcadia, au cours des 28 derniers jours, Sinner a gagné seulement sur Instagram 608 000 abonnés, le portant à un total de 2 millions d’adeptes à l’heure actuelle. Arcadia a enregistré une « légère augmentation » également sur X (anciennement Twitter), mais le nombre d’abonnés n’a augmenté que de 30 000. Bien sûr, le média social acquis par Elon Musk n’est pas exactement la place la plus fréquentée du web.

Combien de followers Sinner a-t-il gagné?

La croissance exponentielle des abonnés au cours du dernier mois est remarquable, mais certains signaux d’intérêt étaient déjà perceptibles avant. En novembre 2023, Jannik Sinner a participé aux ATP Finals à Turin, le tournoi de tennis où jouent les 8 premiers joueurs du classement ATP. Selon le portail Not Just Analytics, fin octobre, Sinner n’avait pas encore dépassé le million d’abonnés. Depuis le début de novembre, il a commencé à augmenter et « ses followers ont doublé en trois mois ».

Avec la croissance de ces dernières semaines, Sinner a dépassé Matteo Berrettini, qui en compte toujours 1,7 million. Il a également dépassé Daniil Medvedev, son rival lors de la finale de l’Open d’Australie. Pour le moment, Sinner est encore loin de Novak Djokovic, le champion serbe qui a été dépassé par Sinner lors de la demi-finale de l’Open d’Australie, mais conserve ses 14,3 millions d’abonnés sur Instagram. Au-dessus de tous ? Rafa Nadal : 20,9 millions d’abonnés.