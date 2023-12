Honor Magic6 Lite devient officiel avec des caractéristiques puissantes de milieu de gamme

Honor Magic6 Lite est enfin officiel. Il circulait dans différentes listes publiques de différents vendeurs. Et d’après les premières apparitions de l’appareil, il était clair que l’appareil serait une excellente unité de milieu de gamme.

Eh bien, maintenant qu’il est officiel, il ne fait aucun doute que c’est un excellent appareil de milieu de gamme. Plus précisément, le Honor Magic6 Lite dispose d’un SoC Snapdragon performant, d’un appareil photo principal de 108 MP à l’arrière, d’une grande batterie et de caractéristiques globales impressionnantes.

Principales caractéristiques du Honor Magic6 Lite

Comme mentionné précédemment, le Honor Magic6 Lite est doté de caractéristiques de milieu de gamme impressionnantes. Voici un aperçu plus détaillé des principales caractéristiques de l’appareil:

Écran de grande taille

À l’avant, le Magic6 Lite arbore un écran de 6,78 pouces avec une résolution de 2652 x 1200 pixels. Cet écran AMOLED a une densité de pixels de 429 PPI, ce qui donne des images nettes, riches en détails et précises. Et grâce à un ratio écran / corps de 92,8%, le smartphone excelle dans la fourniture d’une expérience visuelle immersive.

Il y en a plus! L’écran du Honor Magic6 Lite bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permettra des mouvements fluides et réalistes. Et avec une luminosité maximale de 1200 NITS, vous pouvez vous attendre à une vision confortable même en plein soleil.

De plus, le Magic6 Lite dispose d’un gradateur PWM de 1920 Hz, ce qui garantit une expérience sans scintillement dans des conditions de faible luminosité. De plus, il dispose d’une protection contre la lumière bleue, dans le but de vous aider à mieux dormir la nuit. La fonctionnalité d’ajustement automatique intelligent de la luminosité réduit les risques de fatigue oculaire.

Design et appareil photo

Le Honor Magic6 Lite puise son inspiration en matière de design dans son prédécesseur. Il est fourni avec la même île circulaire de caméras à l’arrière. Mais le nouveau dispositif apporte un meilleur hardware photo. L’installation à triple caméra de l’appareil comprend un appareil photo principal de 108 MP. Il est associé à un objectif ultra-large de 5 MP et à des capteurs macro de 2 MP.

En comparaison, le Honor Magic5 Lite était équipé d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 5 MP et de capteurs macro de 2 MP à l’arrière. Avec le nouveau dispositif, vous pouvez donc prendre des photos bien meilleures et plus détaillées. Et à l’avant, le Honor Magic6 Lite est doté d’un appareil photo selfie de 16 MP.

Autre point fort du design du Honor Magic6 Lite, la fonction Ultra-Bounce Anti-Rebound. Comme son nom l’indique, il améliore la résistance aux chutes de l’appareil. Et il protège également le smartphone contre les impacts accidentels. Grâce à cela, vous pouvez vous attendre à ce que l’appareil ait une durée de vie prolongée.

Performances de milieu de gamme performantes du Honor Magic6 Lite

Sous le capot, le Magic6 Lite est équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 1. En comparaison, son prédécesseur était équipé du Snapdragon 695. Cela signifie que le nouvel appareil a bénéficié d’une mise à niveau en termes de CPU, ce qui devrait se traduire par des performances plus fluides.

Ce nouveau SoC intègre également un GPU Adreno 710, qui, associé aux 8 Go de RAM, devrait permettre au Magic6 Lite d’offrir de bonnes performances de jeu. Vous disposez également de 256 Go de stockage.

Disponibilité, batterie et autres caractéristiques du Honor Magic6 Lite

Une batterie de 5300 mAh alimente les composants internes du Magic6 Lite. Elle prend en charge la charge rapide de 35 watts, qui permet de recharger l’appareil de 0% à 100% rapidement. Honor a également intégré certaines fonctionnalités de la batterie. Par exemple, elle peut maintenir la capacité de la batterie au-dessus de 80% même après 1000 cycles de recharge.

En ce qui concerne le logiciel, le Honor Magic6 Lite fonctionne sous MagicOS 7.2. Il est basé sur Android 13. L’appareil est disponible en trois couleurs : vert émeraude, noir minuit et orange lever du soleil. Honor n’a pas encore divulgué le prix de l’appareil. Mais la marque a confirmé qu’il sera disponible en store le 27 décembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :