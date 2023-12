Samsung et Google collaborent pour révolutionner l’audio en 3D avec un modèle et des formats audio immersifs (IAMF)

Samsung et Google travaillent actuellement ensemble pour mettre au point une technologie audio. Cette solution va concurrencer Dolby Atmos et d’autres technologies audio 3D. Connu sous le nom de Modèle et Formats Audio Immersifs (IAMF), la norme est presque prête pour le grand public. Mais à quoi exactement sert ce format ? Que va-t-il apporter ?

La technologie du Modèle et Formats Audio Immersifs est une solution audio 3D. Son objectif est de rendre l’audio immersif accessible au grand public. Et cela se fera en permettant aux appareils de décoder et d’utiliser des données audio 3D.

Mais c’est juste la partie émergée de l’iceberg. Le Modèle et Formats Audio Immersifs recèlent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Et vous pouvez tout apprendre sur cette technologie dans cet exposé détaillé.

Avant tout, qu’est-ce que l’audio immersif ?

Il est important de bien comprendre d’abord ce qu’est l’audio immersif. Fondamentalement, l’audio immersif donne vie même au moindre bruit et son ambiant du contenu. Cela vous donne la sensation d’être sur place, vous permettant d’entendre l’audio au-delà de la stéréo gauche et droite.

C’est l’un des facteurs cruciaux à vérifier pour obtenir la meilleure expérience possible avec votre installation home cinéma. Sans audio immersif, les écrans capables de délivrer une expérience visuelle immersive ne feront pas grand-chose. Et avec le Modèle et Formats Audio Immersifs, Samsung et Google sont là pour offrir une expérience audio 3D de nouvelle génération.

Qu’est-ce que le Modèle et Formats Audio Immersifs ?

Avec le Modèle et Formats Audio Immersifs, Google et Samsung souhaitent rendre l’audio 3D accessible aux consommateurs grand public. Bien que l’audio spatial soit une fonctionnalité révolutionnaire, il n’est pas présent dans la plupart des installations home cinéma. En effet, tous les appareils audio domestiques ne sont pas capables de décoder des données audio 3D.

Maintenant, il n’est pas difficile de se procurer des systèmes home cinéma disposant de capacités audio immersives. Il existe un bon nombre d’options abordables disponibles. Mais la plupart de ces options abordables n’ont pas de capacités avancées de décodage audio 3D. Cette incapacité se traduit par un son avec des détails limités.

La nouvelle norme est sur le point de résoudre ce type de problème. Elle permettra aux fabricants d’appareils audio d’activer le décodage audio 3D sur leurs appareils. De plus, elle ouvre la porte aux fabricants pour ajuster la capacité de décodage pour les installations audio domestiques.

Ainsi, avec le Modèle et Formats Audio Immersifs, vos barres de son, haut-parleurs et autres systèmes audio peuvent utiliser pleinement le signal audio 3D. Ce qui est encore plus important, c’est que la norme est open-source. Cette nature de la norme la rend idéale pour les fabricants qui ne veulent pas payer de frais de licence.

Comment fonctionne le Modèle et Formats Audio Immersifs ?

La norme de Samsung et de Google propose trois fonctionnalités cruciales. Chaque fonction améliore l’expérience audio 3D et permet à l’audio immersif de fonctionner efficacement dans différents systèmes. Voici une brève description de ces trois fonctionnalités :

Audio personnalisable

La chose la plus importante à propos de la norme IAMF est sa personnalisation audio. Elle vous permet d’obtenir une expérience audio 3D fine. Le format peut séparer différentes couches de la piste audio. Par exemple, il peut séparer la bande son du jeu et la piste de commentaire de l’audio provenant d’une chaîne sportive.

Après que le Modèle et Formats Audio Immersifs ait effectué cette séparation, vous pouvez choisir sur quoi vous concentrer. Par exemple, vous pouvez choisir d’écouter davantage les commentaires. Et cela ne se limite pas aux sports. La même technique fonctionne avec différents types de contenu. Elle fonctionnera également avec les podcasts.

Effets audio basés sur l’IA et analyse de scène

Le Modèle et Formats Audio Immersifs mettant fortement l’accent sur l’apprentissage approfondi et l’IA. Il les utilise pour analyser différentes scènes du contenu. Après l’analyse, il peut ajuster l’audio. Par exemple, il peut renforcer les basses lorsqu’il y a une explosion soudaine.

Cette fonction d’ajustement automatique peut également contribuer à mettre l’accent sur le dialogue. Elle peut vous aider à comprendre davantage ce qui se passe à l’écran. En d’autres termes, le Modèle et Formats Audio Immersifs peut offrir la meilleure expérience audio basée sur les scènes.

De plus, la technologie utilise l’apprentissage approfondi et l’IA pour délivrer un son équilibré. Et cela fonctionne quel que soit l’environnement dans lequel l’appareil audio est installé. Elle tient compte des environs et effectue des ajustements.

Son vertical

Le Modèle et Formats Audio Immersifs se différencie des codecs audio 3D open-source de dernière génération. Avec cette technologie, Samsung et Google accordent une grande importance aux aspects verticaux du son. Les codecs audio de génération précédente étaient un peu basiques à cet égard.

Mais puisque le nouveau format s’occupe de l’espace sonore vertical, vous obtenez une sortie sonore plus immersive et naturelle. Par exemple, si vous regardez du contenu montrant des oiseaux volant au-dessus, vous entendrez les sons de vol depuis le haut.

Quel est l’avenir du Modèle et Formats Audio Immersifs ?

L’audio 3D commence à devenir un aspect important pour vivre une expérience de contenu redéfinie. Et la collaboration entre Google et Samsung pour une norme open-source est une grande nouvelle. Cela rendra l’audio immersif plus accessible. Ce faisant, cela rendra le visionnage de contenu plus agréable.

À l’étape actuelle, l’Alliance for Open Media a adopté le Modèle et Formats Audio Immersifs. Et cela s’est avéré être l’une des meilleures solutions audio 3D commerciales. Mais la norme est encore récente. Il faudra donc un certain temps avant qu’elle ne devienne aussi courante que Dolby Atmos et les autres technologies de son surround.

