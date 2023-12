OnePlus dévoile la capacité de la batterie et les fonctionnalités de charge du OnePlus 12

OnePlus dévoilera le OnePlus 12 demain. Mais avant la sortie, la marque a partagé les caractéristiques clés du téléphone phare. Jusqu’à présent, OnePlus a révélé officiellement les capacités de l’appareil photo, les caractéristiques d’affichage, le design, les caractéristiques USB et la résistance à l’eau du smartphone.

Maintenant, OnePlus a partagé les détails des fonctionnalités de charge et de la capacité de la batterie du OnePlus 12. Et la bonne nouvelle est que la charge sans fil fait son retour sur les appareils OnePlus. De plus, le smartphone va bénéficier de l’une des plus grandes batteries jamais intégrées à un smartphone OnePlus.

Batterie de 5400mAh, charge filaire de 100W et charge sans fil de 50W confirmées pour le OnePlus 12

OnePlus a confirmé que le OnePlus 12 bénéficiera d’une batterie de 5400mAh. Il s’agit de la plus grande capacité de batterie jamais proposée sur un smartphone OnePlus. Et avec cela, il semble que le nouveau téléphone phare offre une meilleure endurance que son prédécesseur.

En ce qui concerne les vitesses de charge, le OnePlus 12 peut se charger à 100 watts en mode filaire. Le grand avantage est qu’il peut également se charger en mode sans fil, ce qui manquait à toute la gamme du OnePlus 11. Pour être précis, il peut se charger sans fil à 50 watts, suffisamment rapidement pour passer de 0% à 100% de batterie rapidement.

Dans d’autres actualités, le OnePlus 12 ne serait peut-être pas le seul appareil que la marque dévoilera ce mois-ci. Un appareil portant le numéro de modèle CPH2609 a été certifié par le Centre de certification de la qualité de Chine (CQC). Il a également été enregistré auprès de l’IMDA, l’autorité de régulation des médias et des communications de Singapour.

Ce qui est intéressant avec cet appareil, c’est qu’il est équipé d’un ensemble de caméras de 50MP, 50MP et 8MP à l’arrière. Et à l’avant, les enregistrements ont révélé qu’il est équipé d’un appareil photo selfie de 16MP. En comparaison, le OnePlus 12 est équipé d’un ensemble de caméras de 48MP, 60MP et 48MP à l’arrière.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :