Les éducateurs travaillent à « protéger les tests contre ChatGPT » en revenant aux tests sur papier et stylo

En bref : La prolifération des IA génératives comme ChatGPT a un impact sur de nombreux domaines de la société, notamment l’éducation, où les étudiants utilisent des chatbots pour tricher à leurs examens. Maintenant, les établissements d’enseignement cherchent des moyens de rendre les questions d’examens et les devoirs résistants aux IA.

Timothy Main, professeur de rédaction au Conestoga College au Canada, a illustré l’ampleur de la triche des étudiants avec les chatbots en déclarant à AP : « J’ai reçu des réponses qui disaient : ‘Je suis juste un modèle de langage IA, je n’ai pas d’opinion là-dessus' ».

« J’en ai attrapé des dizaines », a-t-il dit. « Nous sommes en mode crise totale ».

La crainte est que, bien que les étudiants aient besoin de connaître les IA génératives, se reposer trop sur ces systèmes pour produire du travail les empêchera d’absorber l’information et d’acquérir des compétences. De plus, il a été démontré qu’il est impossible de détecter de manière fiable si un texte a été créé par une IA. L’outil de détection d’OpenAI a été fermé peu de temps après son lancement en raison de son faible taux de précision.

L’une des enseignantes qui cherche à « protéger » ses cours contre ChatGPT est Bonnie MacKellar, professeur d’informatique à l’université St. Johns à New York. Elle demande à ses étudiants de son cours d’introduction d’écrire leur code à la main, et les tests sur papier auront un poids plus important dans la note finale.

« Il va y avoir un gros retour aux examens sur papier », a-t-elle déclaré. « J’entends des collègues dans les cours d’humanités dire la même chose : retour aux carnets d’examens. »

Bill Hart-Davidson, doyen associé du College of Arts and Letters de l’université d’État du Michigan, suggère de modifier la manière dont les questions sont posées comme une solution possible. Par exemple, donner une description contenant des erreurs et demander aux étudiants de les signaler.

Hart-Davidson ajoute que les questions des devoirs devraient demander aux étudiants d’être « explicites et réflexifs sur les choix qu’ils font ». D’autres professeurs suggèrent que les étudiants montrent leur historique de modifications et leurs brouillons dans leurs devoirs achevés. Un document affichant des fautes d’orthographe corrigées et des phrases reformulées pourrait aider à prouver qu’il a été créé par un être humain.

AP note que les outils de recherche tels que les bases de données de bibliothèque ont connu une baisse d’utilisation depuis l’apparition des chatbots. Ces outils ont également eu un impact sur la croissance de Chegg Inc., une entreprise en ligne qui propose de l’aide aux devoirs et qui a été citée dans plusieurs cas de tricherie.

En janvier, juste au moment où ChatGPT prenait de l’ampleur, les responsables de l’école de New York ont annoncé que l’outil d’IA ne serait pas accessible via le réseau ou les appareils du district. Cette décision a été prise par crainte que les étudiants ne l’utilisent facilement pour rédiger leurs essais ou tricher pendant les tests.

