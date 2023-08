Les entreprises chinoises de technologie dépensent des milliards pour obtenir des GPU NVIDIA bridés

Pourquoi est-ce important : Les géants de l’internet chinois s’emparent autant de cartes GPU NVIDIA qu’ils le peuvent, selon un nouveau rapport. Les récentes sanctions imposées par la Maison Blanche ont contraint les entreprises asiatiques à dépenser des milliards de dollars pour ces appareils, indispensables s’ils veulent développer leurs propres systèmes d’IA génératives.

Le gouvernement américain exerce une pression croissante sur les entreprises technologiques américaines pour restreindre les exportations de technologies informatiques avancées vers la Chine. Le gouvernement chinois a déclaré qu’il riposterait, tandis que les entreprises chinoises investissent actuellement des milliards de dollars pour acheter (ou probablement préacheter) des cartes GPU fabriquées par la société californienne NVIDIA.

Un nouveau rapport indique qu’Alibaba, Baidu, ByteDance et Tencent ont passé collectivement des commandes de 100 000 GPU NVIDIA A800, pour une dépense d’environ 1 milliard de dollars. La carte A800 est une version bridée du processeur A100 basé sur l’architecture Ampere, une version simplifiée d’une technologie GPU vieille de trois ans que NVIDIA a mise au point pour les clients chinois après que Washington ait imposé des limitations strictes sur la vitesse de connexion des GPU.

D’après des personnes non identifiées connaissant le sujet, les entreprises mentionnées ont également passé des commandes supplémentaires de GPUs NVIDIA pour un montant supplémentaire de 4 milliards de dollars. Ces nouvelles puces seraient expédiées l’année prochaine, mais on ne sait pas quel modèle de GPU a été acheté. NVIDIA pourrait maintenant vendre aux entreprises chinoises la puce H800, une version moins puissante et performante de la génération de GPU Ada Lovelace pour les applications GPGPU et HPC.

Un employé de Baidu, le géant chinois de la recherche sur le web et l’une des plus grandes entreprises d’IA et d’internet au monde, a confirmé que les GPUs sont essentiellement indispensables pour former de nouveaux modèles de langage de grande envergure (LLM). Sans nouveaux GPUs NVIDIA, les organisations chinoises n’auront pas le hardware nécessaire pour développer ou améliorer leurs propres LLMs.

Baidu a récemment développé une série de modèles basés sur l’apprentissage automatique sous l’appellation « Ernie Bot » (Enhanced Representation through Knowledge Integration), notamment un modèle de génération de langage (Erine 3.0 Titan) et une technologie de génération de texte en image (Ernie-ViLG).

Récemment, les législateurs américains ont demandé aux autorités fédérales d’imposer des limitations encore plus strictes sur l’exportation d' »accélérateurs d’IA » vers la Chine, avec des performances inférieures et des limites de bande passante. Cependant, les entreprises américaines continuent de fabriquer et de concevoir des puces d’IA spécifiques à vendre aux clients chinois. Intel a récemment annoncé une version bridée de son accélérateur d’IA Gaudi2, tandis qu’AMD développe sa propre offre conforme aux sanctions pour le marché chinois.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :