Remaster de Quake II à faire ses débuts à la QuakeCon de la semaine prochaine, les documents divulgués indiquent.

Résumé : Quake II est sorti en 1997 en tant que deuxième volet de la franchise de jeux de tir à la première personne. Le gameplay reprend largement celui du jeu original, en apportant néanmoins quelques améliorations pour améliorer les mécaniques et une demi-douzaine de nouvelles armes.

Une version remastérisée de Quake II semble de plus en plus probable et des rumeurs pointent vers un lancement imminent.

En juin dernier, le conseil sud-coréen de classification par âge a publié une entrée pour une version remastérisée de Quake II (accompagnée d’une classification adulte). Leaker de renom billbil-kun prétend maintenant avoir vu des documents d’évaluation d’autres groupes de classification tels que l’ESRB et le PEGI et pense que nous verrons id Software annoncer le jeu lors de la QuakeCon.

Le leaker affirme par ailleurs que le jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Il est également mentionné que le jeu pourrait être disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass.

Un scénario similaire s’est produit en 2021 lorsque Bethesda a sorti une version remastérisée du Quake original pour le 25e anniversaire du jeu. Le remaster proposait des graphismes améliorés, un nouveau pack d’extension et des mods sélectionnés sur différentes plateformes, le tout au prix de 10 $. Avec un peu de chance, le remaster de Quake II sera du même acabit.

Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine, peut-être que Quake II RTX pourra vous faire patienter.

La convention annuelle QuakeCon est prévue du 10 au 13 août au Gaylord Texan Resort & Convention Center à Grapevine, au Texas. Cette année, la convention sera la première rencontre en personne depuis trois ans et marquera le retour de la fête LAN BYOC (apportez votre propre ordinateur). En réalité, l’événement se concentre exclusivement sur le concept BYOC et n’aura pas de hall d’exposition ni d’entrée générale.

Ceux qui ne peuvent pas se rendre au Texas pourront suivre toutes les festivités en ligne car elles seront diffusées en direct via Twitch. Il y a également une boutique de marchandises si vous souhaitez acheter des articles officiels.

