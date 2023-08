Un homme attache 68 iPhones à son corps dans une autre tentative échouée de faire passer de la technologie en contrebande en Chine

Oops: Cela fait presque un mois entier depuis que nous avons entendu parler pour la dernière fois d’une histoire de douanes chinoises surprenant quelqu’un qui essayait de faire entrer clandestinement des milliers de dollars de hardware dans le pays en l’attachant à son corps. Les criminels ont-ils retenu la leçon ? On peut en douter compte tenu du dernier cas, qui a vu un homme essayer la méthode habituelle avec 68 iPhones.

CnBeta écrit que le 21 juillet, les fonctionnaires des douanes du port de Qingmao, en Chine, ont remarqué qu’un homme marchait avec une « posture anormale » en entrant dans le pays par la voie du « rien à déclarer ».

Il semble que l’homme de 68 ans de l’incident le plus récent ait cru qu’il pouvait faire mieux en utilisant la même technique. Au lieu d’attacher plus de 300 processeurs sur lui-même, cependant, il a collé 68 iPhones sur son abdomen et ses jambes inférieures.

C’est un nombre de téléphones important, donc il n’est pas étonnant que les agents des douanes aient soupçonné quelque chose de suspect, mais nous avons déjà vu des personnes en transporter davantage. En 2017, une femme a tenté de faire entrer clandestinement 102 iPhones et 15 montres de luxe pesant plus de 40 livres à travers les douanes de Shenzhen Louhu. Les autorités ont découvert que la femme avait attaché quatre couches d’iPhones tout autour de son torse et de sa taille.

Vendre autant de téléphones, ou tout autre type de hardware, en Chine sans payer de taxes d’importation peut rapporter un profit lucratif aux contrebandiers. C’est pourquoi tant de personnes tentent leur chance. En plus des deux incidents impliquant des iPhones mentionnés ici, le cas le plus récent était celui d’un homme qui avait attaché 420 SSD sur son corps (ci-dessus). Nous avons également vu une paire d’hommes qui ont tenté de faire entrer clandestinement 256 processeurs Intel Core i7-10700 et Core i9-10900K, d’une offre de 123 000 dollars à l’époque, en les attachant à leurs mollets et à leurs torsos au plus fort de la pénurie de puces en 2021. Un autre homme a fait la même chose un an plus tard, en enveloppant 160 processeurs et 16 téléphones pliants autour de son corps, et c’était en mars quand quelqu’un a essayé cela avec 239 processeurs.

Il y a eu des cas qui n’impliquaient pas l’utilisation de ruban collé à la peau. En 2022, une femme a essayé d’entrer en Chine avec plus de 200 processeurs Intel cachés dans un faux ventre de femme enceinte, et un homme cette année a essayé de faire passer clandestinement 84 SSD devant les douanes chinoises en les fourrant à l’intérieur d’une trottinette électrique. Certains optent pour l’option la plus facile et mentent simplement sur le contenu des caisses qu’ils transportent, comme l’homme qui a essayé de faire passer clandestinement HK$30 millions (environ 3,8 millions de dollars) d’électronique par le point de contrôle de Man Kam To depuis Hong Kong vers la Chine continentale il y a quelques mois.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :