Netflix abandonne la formule sans publicité la plus abordable aux États-Unis et au Royaume-Uni

Que s’est-il passé ? Netflix a supprimé sa formule « Basic » aux États-Unis et au Royaume-Uni, après l’avoir fait au Canada le mois dernier. Désormais, les nouveaux abonnés et ceux qui le sont déjà devront payer un minimum de 15,49 $ par mois pour regarder Netflix sans interruption publicitaire.

Le géant du streaming a précisé que les clients qui sont déjà abonnés à la formule de base peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils changent de formule ou qu’ils annulent leur abonnement.

Netflix a récemment procédé à plusieurs ajustements de ses abonnements. En octobre dernier, l’entreprise a lancé une formule d’entrée de gamme, Basic with Ads, au prix de 6,99 $. Cette formule était limitée à la qualité vidéo 720p et n’incluait pas l’accès au catalogue complet de Netflix. Les abonnés pouvaient s’attendre à voir jusqu’à cinq minutes de publicité par heure de streaming, la plupart des spots durant 15 ou 30 secondes.

En avril, Netflix a amélioré le plan et l’a rebaptisé Standard with Ads, tout en conservant le même prix. L’option Basic (l’option la moins chère sans publicité) était proposée à 9,99 $ par mois. Actuellement que Basic n’existe plus, l’option la moins chère pour obtenir Netflix sans publicité vous coûtera 15,49 $ par mois.

En plus d’une expérience sans publicité, l’offre Standard permet la diffusion simultanée sur un maximum de deux appareils en Full HD. Les abonnés peuvent également télécharger du contenu pour le visionner hors ligne sur deux appareils compatibles, et ont la possibilité d’ajouter un membre supplémentaire qui ne vit pas avec vous.

L’abonnement supplémentaire coûte 7,99 dollars par mois et constitue la réponse de Netflix au partage de mot de passe généralisé. Lorsque Netflix a pris des mesures contre le partage de mots de passe, il a enregistré une augmentation considérable du nombre d’abonnés payants.

Il n’est pas surprenant de voir Netflix mettre en avant ses plans basés sur la publicité. Le leader du streaming a conclu un partenariat avec Microsoft à la mi-2022 pour l’aider à proposer des offres plus abordables basées sur la publicité.

La valeur de l’action Netflix ne semble pas avoir été affectée par ce changement et se négocie actuellement à 475,83 dollars. Cela représente une hausse de près de 62 % sur l’année, preuve que Netflix fait quelque chose de bien – du moins, aux yeux des investisseurs.

