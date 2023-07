Cyberpunk 2077 a atteint un taux de 80%. "très positif" note sur Steam

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Considéré comme l’un des jeux les plus truffés de bugs de tous les temps, Cyberpunk 2077 a réussi à redorer son blason. Après de nombreux correctifs apportés par les développeurs de CD Projekt Red, le jeu a finalement reçu suffisamment de tests favorables pour atteindre une note positive de 80 % sur Steam.

Sorti en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a été l’un des lancements les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo. Depuis son annonce au début de l’année 2013 jusqu’à la bande-annonce « époustouflante » de l’E3 en 2019, réalisée avec l’aide de Keanu Reeves, les joueurs étaient impatients de mettre la main sur le jeu. Malgré de multiples retards, le battage médiatique ne s’est tout simplement pas relâché avant la date de sortie.

Malheureusement, Cyberpunk 2077 a sans doute connu l’un des lancements les plus catastrophiques de l’histoire du jeu. Les joueurs ont signalé de nombreux bugs qui brisaient le jeu et d’importants problèmes de performance sur les versions console et PC du jeu. Le jeu, autrefois très recherché, était maintenant inondé de tests négatives et d’innombrables remboursements.

Les problèmes étaient tels que Microsoft et Sony, connus pour leur politique de remboursement stricte, remboursaient intégralement les joueurs qui avaient acheté le jeu. Le studio de développement, CD Projekt Red, a également fait l’objet d’une action collective en justice à la suite de ces événements. Après des tonnes de réactions négatives, Sony a même retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store.

Malgré tous ces défauts, les développeurs de CD Projekt Red se sont mis au travail et ont lentement corrigé les innombrables imperfections. Au début, les résultats étaient prometteurs et la qualité s’est rapidement améliorée. Après six mois de déréférencement, Sony a accueilli Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Dès son retour, il est même parvenu à se hisser au sommet de la liste des « meilleures ventes » du marché.

Cependant, après presque trois ans, les fans ont remarqué que Cyberpunk 2077 avait atteint une étape importante, ce qui a incité le responsable de la communauté, Marcin Momot, à se réjouir sur Twitter. Le jeu a finalement atteint le seuil « Très positif » de Steam pour les testeurs, avec 80 % de test favorables pour Cyberpunk 2077. Il s’agit d’un revirement important par communiqué au lancement difficile du jeu, qui avait reçu plus de 60 000 tests négatives sur Steam au cours du premier mois seulement.

Les évaluations de Cyberpunk 2077 sur Steam sont désormais très positives, avec 80 % de test favorables. Merci à tous de reconnaître le travail acharné de l’équipe depuis la sortie du jeu !â¤ï¸Â pic.twitter.com/g8MmyNoyfl – Marcin Momot (@Marcin360) 14 juillet 2023

De nombreuses tests décrivent la différence absolue entre la phase de sortie de Cyberpunk et l’état actuel, tandis que d’autres sont encore très « mimétiques », comme l’a toujours été la fanbase de Cyberpunk. Malgré les améliorations, il y a une poignée de tests négatives, la plupart provenant de fans mécontents que le dernier DLC du jeu soit une extension payante.

CD Projekt Red a promis des DLC gratuits pour le jeu et a même tenu sa promesse, mais il n’a jamais été dit que les extensions feraient partie des DLC gratuits.

Quoi qu’il en soit, l’extension Phantom Liberty est prévue pour être le dernier ajout à Cyberpunk 2077, ce qui indique qu’il pourrait s’agir de la dernière grande chance pour CD Projekt Red d’augmenter l’accueil positif du jeu. Cependant, il faudra attendre le lancement du jeu le 26 septembre pour en avoir le cœur net.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :