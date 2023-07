Pas handicapés, juste paresseux : en Chine, de jeunes adultes se déplacent en fauteuil roulant électrique pour contourner la réglementation sur les vélos électriques.

Facepalm : Des jeunes de la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, ont trouvé une astucieuse échappatoire pour contourner la réglementation locale sur les vélos électriques. Au lieu de se déplacer à deux roues, certains navetteurs conduisent désormais des fauteuils roulants électriques pour se rendre au travail.

Selon un communiqué du Straits Times, les récentes réglementations sur les vélos électriques ont limité leur vitesse de fonctionnement et obligent les utilisateurs à descendre de leur vélo et à le pousser pour franchir les passages à niveau. Les fauteuils roulants électriques ne sont pas soumis à ces réglementations, pas plus qu’ils ne sont régis par le code de la route. Cela indique que vous ne serez pas coincé dans les embouteillages en fauteuil roulant et que vous n’aurez pas à payer pour l’immatriculation.

Un driver de fauteuil roulant a qualifié cette solution de « flexible » et s’est félicité de pouvoir se rendre directement à sa destination sans avoir à trouver une place de parking. En effet, il est possible de conduire jusqu’à son bureau et même de se débarrasser de sa chaise de bureau. D’autres ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité des conducteurs inexpérimentés sur les trottoirs.

Un utilisateur de Weibo a admis que cela semblait pratique et que « les jeunes savaient comment jouer ». Les avocats de la région ont déclaré que cette pratique n’était pas illégale, mais ils ont souligné les problèmes moraux liés à l’utilisation de fauteuils roulants électriques par des jeunes en bonne santé.

La publication note une augmentation de 60 % des ventes de fauteuils roulants électriques dans la région au cours du premier semestre 2023. Les modèles les plus populaires coûtent environ 420 dollars, ajoute le journal.

La plupart des vélos électriques ont une vitesse de pointe supérieure à celle des fauteuils roulants électriques, mais le fait de pouvoir circuler dans des zones restreintes et de ne pas avoir à descendre pour traverser la rue pourrait égaliser les chances. Un fauteuil serait également plus confortable qu’un vélo, ce qui n’est pas négligeable.

Les trottinettes électriques ont fait l’objet de réactions similaires aux États-Unis et à l’étranger. Plusieurs villes ont mis en place des réglementations sur la location de trottinettes afin de répondre aux préoccupations des piétons. Le fabricant de trottinettes Bird a même testé des modèles qui sonnaient l’alarme et s’arrêtaient automatiquement si l’utilisateur roulait sur les trottoirs. À Paris, les habitants ont voté en début d’année l’interdiction pure et simple de la location de trottinettes électriques.

