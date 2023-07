Le rover Persévérance de la NASA trouve divers matériaux organiques dans l’ancien bassin d’un lac martien

Pourquoi c’est important : Le rover Mars Perseverance de la NASA a détecté un ensemble varié de molécules organiques à la surface de la planète rouge. Ce n’est pas la première fois que des composés organiques sont associés à Mars, puisque les scientifiques en ont déjà détecté dans des météorites martiennes et dans le cratère Gale, mais l’emplacement de la découverte la plus récente a suscité l’intérêt.

Persévérance s’est posé sur la planète rouge au début de l’année 2021 et n’a pas cessé d’être actif depuis. Le rover a été conçu pour explorer le cratère Jezero, une région de 28 miles de large que les scientifiques pensent être un ancien bassin lacustre. Le but ultime du rover est d’aider à trouver des preuves que Mars a pu abriter de la vie par le passé.

Les molécules organiques ont été détectées à l’aide de l’instrument SHERLOC de Persévérance, qui indique Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (balayage des environnements habitables à l’aide de la technique Raman et de la luminescence pour les substances organiques et chimiques). Les molécules en question se trouvent souvent dans des minéraux liés à des processus aqueux, ce qui indique qu’il est possible qu’elles aient été formées organiquement dans l’ancien lac.

Il est important de souligner que les molécules organiques peuvent être créées par des processus qui ne sont pas liés à la vie telle que nous la connaissons, et qu’elles ne constituent donc pas une preuve directe de la vie. Il est également possible qu’elles proviennent d’une autre source, comme l’impact d’une météorite. Après tout, ils ont été trouvés dans un cratère massif. Malheureusement, les instruments de Perseverance ont des capacités limitées. Une analyse approfondie ne sera possible que dans un laboratoire terrestre, et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe déjà des projets en ce sens.

Perseverance a recueilli plusieurs carottes dans le cratère de Jezero. En collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA), la NASA espère ramener ces échantillons sur Terre dans le cadre de la mission de retour d’échantillons martiens (MSR). Si tout se passe comme prévu, les échantillons atterriront sains et saufs en 2033.

« Jusqu’à présent, les seules roches martiennes que nous avons pu étudier sur Terre étaient des météorites. Mettre la main sur des roches martiennes intactes, soigneusement stockées et protégées de la contamination, sera d’une offre inestimable pour la science planétaire », a déclaré Joseph Razzell Hollis, chercheur postdoctoral au Muséum d’histoire naturelle de Londres.

Hollis est également l’un des auteurs d’un article de recherche récemment publié dans la revue Nature et intitulé « Diverse organic-mineral associations in Jezero crater, Mars » (associations organiques-minérales diverses dans le cratère de Jezero, sur Mars).

