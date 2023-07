Elon Musk dit qu’il est "une sorte de pro-Chine," Le pays des revendications est sur "équipe humanité" quand il s’agit d’IA

En bref : Il n’est pas fréquent d’entendre des personnalités publiques faire l’éloge de la Chine, mais Elon Musk ne se soucie pas de ce que les personnes pensent de lui. La personne la plus riche du monde vient de se déclarer « plutôt pro-Chine » et a déclaré que Pékin souhaitait travailler sur des réglementations mondiales en matière d’intelligence artificielle, car elle est membre de « l’équipe de l’humanité ».

S’exprimant lors d’un événement Twitter Space avec deux membres du Congrès américain, le démocrate Ro Khanna et le républicain Mike Gallagher, Musk a déclaré que « la Chine est certainement intéressée à travailler dans un cadre international coopératif pour la réglementation de l’IA », une information apparemment glanée lors de conversations qu’il a eues lors de sa visite en Chine il y a quelques semaines.

Musk est depuis longtemps un fervent partisan d’une réglementation mondiale plus stricte de l’IA, qu’il a déjà qualifiée de plus grande menace existentielle pour l’humanité. « J’ai fait valoir ce point lors de réunions avec des dirigeants du monde entier, y compris en Chine, et nous sommes en réalité tout à fait d’accord sur le fait qu’il devrait y avoir une surveillance et une réglementation de l’IA. »

Le milliardaire a également averti les responsables gouvernementaux du pays asiatique qu’une intelligence artificielle superintelligente pourrait prendre le contrôle du pays. « Je pense que cela a résonné parce qu’aucun gouvernement ne veut se retrouver destitué par une superintelligence numérique, donc je pense qu’ils prennent des mesures en matière de réglementation et qu’ils sont préoccupés par ce risque. »

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, est conscient des dangers potentiels de la superintelligence, y compris l’extinction de la race humaine, et a annoncé la semaine dernière qu’il mettait sur pied une équipe chargée d’atténuer ces risques.

Musk a admis qu’il avait « quelques intérêts en Chine », notamment l’usine Tesla de Shanghai qui a produit plus de 3 millions de véhicules.

Félicitations à Giga Shanghai pour sa millionième voiture ! Le nombre total de Teslas fabriquées dépasse désormais les 3 millions. pic.twitter.com/2Aee6slCuv – Elon Musk (@elonmusk) 14 août 2022

M. Gallagher n’était pas aussi enclin à chanter les louanges de la Chine. Le représentant américain a déclaré que le parti communiste chinois faisait partie de « l’équipe du communisme génocidaire » et qu’il utiliserait probablement l’IA pour supprimer la liberté d’expression et de religion, citant les menaces qui pèsent sur Taïwan et la population ouïgoure de la Chine.

M. Gallagher, qui dirige la commission parlementaire sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois, a ajouté : « Je reste sceptique quant à la possibilité qu’ils ralentissent… [AI] et je suis presque certain qu’à court terme, Xi Jinping s’en servira comme d’un instrument de contrôle total de la technologie ».

Musk a également fait part de ses réflexions sur Taïwan. Il a déclaré que si la question complexe de la résolution de la revendication de la Chine sur Taïwan en tant que territoire propre pouvait être abordée, il espérait que cela ouvrirait la voie à une amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine.

En octobre, M. Musk a déclaré que Taïwan et la Chine devraient « trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable ». Il a ajouté que Taïwan pourrait bénéficier d’un « arrangement plus souple que Hong Kong ». Le plan a été bien accueilli par la Chine, mais tous les autres l’ont apprécié autant que sa proposition de paix entre l’Ukraine et la Russie.

La Cyberspace Administration of China (CAC), l’organisme de surveillance de l’internet en Chine, a publié en avril les Administrative Measures for Generative Artificial Intelligence Services (mesures administratives pour les services d’intelligence artificielle générative), un document contenant un projet de règles sur le contenu que les IA peuvent générer.

En plus de veiller à ce que leurs produits respectent les valeurs socialistes chinoises, les entreprises qui fournissent des services d’IA générative doivent les empêcher de produire des contenus discriminatoires, de fausses informations et des contenus qui portent atteinte à la vie privée ou à la propriété intellectuelle. La violence, les informations obscènes et pornographiques, la promotion du terrorisme, de l’extrémisme et de la haine ethnique sont également interdites.

Musk vient de lancer sa société d’intelligence artificielle, xAI, en affirmant qu’elle cherche à découvrir la « vraie nature de l’univers ».



