Le jeu du chat et de la souris de Microsoft ne peut empêcher les émulateurs d’accéder aux consoles Xbox

Une vue d’ensemble : Quelques mois après que Microsoft a mis en place sa politique anti-émulation sur les derniers modèles de consoles Xbox, les développeurs ont trouvé un moyen de surmonter l’obstacle. Un nouveau pack complet pour les amateurs d’émulation est désormais disponible au téléchargement, et cette fois, la capacité de Microsoft à les faire taire semble limitée.

L’équipe de développement composée de deux membres et connue sous le nom de « Xbox Emulation » est revenue avec un nouveau projet visant à permettre aux utilisateurs d’exécuter des émulateurs sur les consoles Xbox modernes. Le projet, baptisé « UWeaPons Store », propose un nouvel abonnement Patreon au prix de 2 $ par mois. Les abonnés recevront un téléchargement privé contenant divers émulateurs regroupés dans un seul paquet appelé « Le Bombe ».

Le Bombe comprend Dolphin, un émulateur pour la GameCube / Wii, XBSX2.0 (un émulateur PS2), Xenia (pour la Xbox 360) et RetroArch, un frontal pour émulateurs souvent appelé le « Borg des émulateurs » en raison de son large éventail de systèmes supportés. RetroArch offre également plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour améliorer les graphismes, les performances et la jouabilité.

SirMangler et TRW, les développeurs à l’origine de l’initiative UWeaPons Store, ont conçu un package unifié afin de contourner les algorithmes automatisés de Microsoft qui signalent les émulateurs distribués au format UWP. Les développeurs affirment que le nouveau paquet a été méticuleusement conçu à partir de zéro, avec un effort délibéré pour supprimer autant d’éléments identifiables que possible afin d’échapper à la détection.

Le paquet complet comprend un manifeste d’application réécrit, visant à dissimuler certains « détails structurels » que l’application rapporterait normalement aux serveurs de Microsoft. Les nouvelles « astuces » employées par l’équipe d’émulation Xbox devraient rendre les choses « un peu plus intéressantes » pour Microsoft dans ses efforts pour détecter les produits contrefaits sur le Xbox Store.

Selon SirMangler, Microsoft devra procéder à un test manuel de chaque téléchargement sur la boutique Xbox afin de signaler et de supprimer le nouveau paquet, même si Redmond découvrira probablement les applications et résiliera le compte tôt ou tard. La boutique UWeaPons comprend un système de liste blanche pour les personnes intéressées par les émulateurs sur Xbox, de sorte que les partisans peuvent être réintégrés dans la nouvelle version quelques heures plus tard si Microsoft supprime l’application.

L’équipe Xbox Emulation a déclaré que les nouveaux émulateurs UWP sont compatibles avec les consoles de détail standard, ce qui évite aux utilisateurs d’avoir à créer un compte payant en « mode développeur » pour déverrouiller leur système. Selon les développeurs, l’utilisation de consoles de détail est préférable pour de nombreuses personnes, car elle améliore l’accessibilité.

