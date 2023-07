Ryzen 7 7800X3D vs Core i7-13700K : Le meilleur processeur de jeu à 400 € ?

C’est l’heure de l’affrontement classique entre AMD et Intel, avec les Ryzen 7 7800X3D et les Core i7-13700K. En l’état actuel des choses, le composant Ryzen 7 ne coûte que 40 $ de plus que le Core i7, ce qui donne un match serré en termes de prix.

Nous sommes certains que dans un avenir proche, nous vous proposerons également un face-à-face avec le 13900K, plus cher, mais pour l’instant, c’est Ryzen 7 contre Core i7.

Pour les tests, le 7800X3D a été installé sur le Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant la dernière révision F11c du BIOS et de la mémoire DDR5-6000 CL30. Quant au 13700K, il a été testé sur le MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi avec de la mémoire DDR5-7200, car le processeur Intel prend en charge une mémoire plus rapide, ce qui lui donne toutes les chances possibles.

En ce qui concerne le GPU, nous avons utilisé la carte graphique Asus ROG Strix RTX 4090 OC pour effectuer des tests en 1080p, 1440p et 4K.

Plongeons dans le vif du sujet…

Points de repère

Le Core i7-13700K affiche des performances impressionnantes dans Hogwarts Legacy, soit 12 % de plus que le 7700 à 1080p. Cependant, le véritable concurrent est le 7800X3D ; dans ce match, le processeur Ryzen 7 est 8% plus rapide, avec une moyenne de 128 fps. Des marges similaires ont été observées en 1440p, et ce n’est qu’en 4K que le 13700K et le 7800X3D se retrouvent au coude à coude.

L’activation du ray tracing dans Hogwarts Legacy amplifie le bottleneck (goulot d’étranglement) du GPU, mais même dans ce cas, le 7800X3D était encore 10 % plus rapide à 1080p, bien que cette marge se réduise à 4 % à 1440p et soit pratiquement nulle à 4K.

Pour tester Spider-Man Remastered, notre première configuration utilise le préréglage très élevé avec les effets RT désactivés. Dans ce cas, la 7800X3D était 17% plus rapide à 1080p et 15% plus rapide à 1440p. Cependant, lorsque nous atteignons la 4K, les différences de performances sont entièrement neutralisées.

Lorsque le ray tracing est activé, les résultats sont un peu plus limités pour le GPU. Néanmoins, le 7800X3D a réussi à être 9% plus rapide à 1080p et 7% plus rapide à 1440p. Ces marges ne sont pas énormes, mais nous avons été surpris de constater que le CPU 3D V-Cache avait encore un avantage de 6 % à 4K.

Une fois de plus, nous constatons que les performances dans Fortnite sont comparables avec n’importe lequel de ces processeurs haut de gamme modernes, et malgré l’utilisation d’une RTX 4090, les résultats sont entièrement limités par le GPU avec le préréglage de qualité Epic.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant qu’avec le ray tracing activé, le jeu s’avère également fortement limité par le GPU, avec seulement quelques images distinguant les meilleurs et les pires résultats à 1080p.

Le 13700K et le 7800X3D ont donné des résultats similaires dans The Last of Us Part I. Le processeur Zen 4 d’AMD n’était que 3 % plus rapide en moyenne, bien que les baisses de 1 % étaient 10 % plus élevées. À 1440p, nous sommes presque entièrement limités par le GPU, et il en va de même pour les données 4K.

Le 7800X3D brille dans Star Wars Jedi : Survivor, avec 21 % de performances en plus que le 13700K en 1080p. Cependant, le processeur Core i7 est également 22 % plus rapide que le Ryzen 7 7700, et le 3D V-Cache d’AMD joue donc un rôle clé ici. La marge se réduit à 5% à 1440p et est nulle à 4K, mais les marges limitées par le processeur sont toujours remarquables.

À l’instar de Fortnite, Halo Infinite ne met pas en péril les processeurs haut de gamme modernes. Le Core i7-13700K et le Ryzen 7 7800X3D sont donc très proches, avec un petit avantage de 4 % pour le 7800X3D à 1080p. Nous observons toutefois une amélioration de 15 % pour les basses de 1 %. Le Core i7 a également du mal avec les 1% de basses à 1440p, accordant aux processeurs Ryzen une avance de 6% ici, et lorsque nous atteignons la résolution 4K, les résultats sont largement identiques.

Warhammer III est un autre jeu qui ne met pas particulièrement à l’épreuve les processeurs haut de gamme modernes, ce qui se traduit par des performances similaires sur toute la ligne. Même en 1080p, le 13700K et le 7800X3D sont au coude à coude, avec quelques images d’écart.

F1 22 peut devenir plus limitée par le CPU à 1080p, même avec des processeurs modernes tels que le 7800X3D et le 7700. Le 13700K est légèrement plus performant, mais le 7800X3D est tout de même 9 % plus rapide. Cela dit, dès que nous passons à 1440p, les résultats sont principalement limités par le GPU, ce qui est également le cas pour les données 4K.

Avec Cyberpunk 2077, nous avons un premier cas où le 13700K d’Intel surpasse le 7800X3D, avec 3 % de performances en plus à 1080p. Cette marge disparaît ensuite à 1440p, et nous constatons la même chose à 4K.

L’activation du ray tracing permet au 13700K d’égaler le 7800X3D, ce qui se traduit par une égalité. Les deux modèles sont légèrement meilleurs que le Ryzen 7 7700 standard et nettement meilleurs que le 7800X3D, en particulier si l’on compare les 1% les plus bas.

The Callisto Protocol est un autre jeu pour lequel nous sommes limités par le GPU, ou peut-être par le moteur de jeu dans ce cas, car les taux de rafraîchissement en 1080p ne sont pas beaucoup plus élevés qu’en 1440p.

Quelle que soit la situation, il n’y a pas d’avantage significatif à utiliser un CPU plutôt qu’un autre dans ce jeu.

Par communiqué aux processeurs Ryzen standard sans V-Cache 3D, le 7800X3D est très rapide dans Hitman 3. Cependant, par communiqué au 13700K d’Intel, il n’est pas très impressionnant, puisqu’il n’égale le Core i7 qu’avec 262 fps en 1080p. Par conséquent, nous ne trouvons pas de différence entre les deux à 1440p et, bien sûr, à 4K.

Ensuite, nous avons Far Cry 6, et ici, le 7800X3D était bon pour 237 fps en moyenne, ce qui le rend 17% plus rapide que le 13700K, ce qui indique une augmentation solide des performances. Il était également 10% plus rapide à 1440p et seulement 2% plus rapide à 4K, où les résultats sont fortement limités par le GPU.

Shadow of the Tomb Raider est 8% plus rapide avec le 7800X3D qu’avec le 13700K, ou 10% si l’on considère les 1% les plus bas. Cette marge se réduit à 3 % à 1440p et disparaît à 4K, où nous avons tout de même obtenu 164 fps en moyenne.

Le 7800X3D peut gérer Rainbow Six Siege avec une RTX 4090 jusqu’à 649 fps en moyenne, ce qui le rend 26% plus rapide que le 13700K. Si l’on compare les 1% les plus bas, cette marge diminue à 19%. À 1440p, elles sont au coude à coude, et il en va de même pour les données 4K.

Horizon Zero Dawn a fonctionné jusqu’à 13 % plus vite avec la 7800X3D, avec 272 fps en moyenne à 1080p. Comme prévu, la marge a diminué à 1440p, mais la partie Ryzen 3D V-Cache était encore 10% plus rapide.

D’après les tests précédents, nous savons que l’ACC accorde une grande importance au cache, et le 3D V-Cache d’AMD fonctionne exceptionnellement bien. Par conséquent, le 7800X3D a dépassé le 13700K de 32 % en 1080p et 1440p. Il était même 19 % plus rapide en 4K, même en utilisant le préréglage de qualité épique du jeu.

Resident Evil 4 favorise fortement le 7800X3D. À 1080p, le processeur Ryzen 7 était 26 % plus rapide que le 13700K, puis 25 % plus rapide à 1440p, avant que les marges ne soient largement éliminées par le bottleneck (goulot d’étranglement) du GPU à 4K.

Le 7800X3D a également affiché un avantage significatif en termes de performances dans A Plague Tale : Requiem, avec 17 % d’images en plus en moyenne en 1080p, 12 % en plus en 1440p, avant d’être entièrement limité par le GPU en résolution 4K.

Le 7800X3D excelle également dans Watch Dogs : Legion, délivrant 215 fps en moyenne, ce qui le rend 26% plus rapide que le 13700K. Le Core i7 a été capable d’égaler le 7700 ainsi que le 7800X3D de la génération précédente. La marge à 1440p est similaire à 22%, bien que lorsque nous atteignons la 4K, le 7800X3D est juste 4% plus rapide.

Le Riftbreaker fonctionne bien avec les processeurs Intel. Ici, le 13700K est très performant, juste derrière le 7800X3D, qui est 4 % plus rapide à 1080p. Il n’y a pas de différence en 1440p et en 4K.

Enfin, nous avons Call of Duty : Modern Warfare II, où les performances sont assez similaires sur tous les processeurs testés. Le 7800X3D est 10% plus rapide que le 13700K à 1080p, puis 6% plus rapide à 1440p, avant d’être largement limité par le GPU à 4K.

Résumé des performances

Après avoir analysé le Ryzen 7 7800X3D et le Core i7-13700K sur un large éventail de jeux, il est temps de décomposer toutes les données et de fournir une comparaison complète de ces processeurs.

En commençant par les données 1080p, nous constatons que la 7800X3D est en moyenne 11% plus rapide que le Core i7-13700K, ce qui est bien plus que les 6% de marge constatés lors de notre premier test. Cela dit, nous testons beaucoup plus de jeux maintenant, et nous avons vu des changements de performances dus aux mises à jour du BIOS, aux mises à jour des drivers d’affichage et même aux mises à jour des jeux.

Sur 25 tests, nous avons trouvé des marges de moins de 5% dans 10 d’entre eux, mais nous avons également rencontré des marges favorisant le 7800X3D de plus de 20% dans 5 titres. En général, le 7800X3D offre des performances de jeu supérieures à celles du 13700K, bien que l’ampleur de la différence varie en fonction du jeu. Dans un seul cas, le 7800X3D a été moins performant, avec une marge de 3 % dans Cyberpunk 2077.

Comme prévu, la marge se réduit à 1440p, mais le 7800X3D a tout de même réussi à être 8% plus rapide en moyenne. Malgré cela, certaines marges dépassent les 20 % dans des jeux tels que Watch Dogs : Legion, Resident Evil 4 et ACC. Néanmoins, dans 15 exemples, la marge était de 5 % ou moins, ce que nous considérons comme une égalité.

A 4K, la seule marge notable apparaît dans le jeu ACC limité par le CPU, où la 7800X3D est 19% plus rapide. Au-delà, les marges restent à un chiffre, et la plupart sont inférieures à 5 %.

Consommation électrique

Le 7800X3D est clairement le CPU de jeu le plus rapide, mais la différence n’est pas toujours significative, ce qui fait de la consommation d’énergie un facteur potentiellement décisif. Notamment, bien qu’il soit plus rapide dans presque tous les jeux, le 7800X3D consomme généralement beaucoup moins d’énergie.

En moyenne, le Core i7-13700K a consommé jusqu’à 100 watts de plus, avec un pic de 196 watts dans The Last of Us Part 1. Nous avons également observé une augmentation de 158 watts dans Cyberpunk 2077 pour des performances quasiment identiques.

Pour ceux qui se préoccupent de la consommation d’énergie, du volume de fonctionnement, de la température du processeur ou même de la température ambiante, le 7800X3D est le meilleur choix en termes d’efficacité énergétique.

Ce que nous avons appris

En résumé, le Ryzen 7 7800X3D surpasse son concurrent Core i7, ce qui en réalité le meilleur choix pour des performances de jeu de haut niveau à environ 400 $. Mais est-ce le meilleur communiqué qualité-prix ?

Le 7800X3D, qui coûte 450 $, est environ 40 $ plus cher que le 13700K ou 60 $ plus cher que la version KF. La mémoire DDR-7200 CL34 utilisée pour tester le processeur Core i7 coûte 165 $, tandis que la mémoire DDR5-6000 CL30 utilisée pour tester le 7800X3D coûte 125 $. De plus, de nombreuses cartes mères sont compatibles avec les deux processeurs, les plus décentes étant proposées à partir de 150 dollars environ.

Cela indique que si l’on achetait la mémoire présentée dans cet article avec une carte mère à 150 $, la combinaison 13700K et 7800X3D reviendrait exactement à 725 $, ou 705 $ si l’on optait pour le 13700KF.

Cependant, cette dernière option ne permet qu’une économie minime de 3%, ce qui ne justifie pas l’abandon des fonctions iGPU telles que QuickSync.

Cela indique qu’en termes de prix, ils sont identiques, ou du moins incroyablement similaires en fonction de la configuration de la mémoire. Nous avons donc du mal à trouver des raisons de recommander le Core i7.

Il est généralement plus lent, consomme plus d’énergie – beaucoup plus dans certains cas -, tourne considérablement plus chaud à cause de cela, et peut nécessiter un refroidisseur supérieur et plus coûteux pour fonctionner au même volume. Cependant, il est probable que l’on associe l’un ou l’autre à un refroidisseur de haute qualité, ce qui n’est donc pas un facteur déterminant pour le prix.

Compte tenu de tous ces facteurs, si nous devions construire un nouveau PC de jeu avec un budget de plate-forme d’environ 700 $, nous opterions sans hésiter pour le 7800X3D.

