Nintendo ajoute Shinobi, Ghouls 'n Ghosts, et deux Zelda-likes à Switch Online

En bref : Nintendo a ajouté un nouveau lot de jeux classiques Sega Genesis à son pack d’extension Switch Online. Tous sont jouables dès maintenant et ajoutent encore plus de valeur au service d’abonnement de Nintendo.

The Revenge of Shinobi a été lancé en 1989 pour la Genesis (sorti sous le nom de The Super Shinobi au Japon) et était la suite directe du premier Shinobi. Ce jeu de hack-and-slash était le premier titre de Shinobi pour la console de salon 16 bits de Sega, mais il ne serait pas le dernier. Il rejoint Shinobi III : Return of the Ninja Master, un autre jeu Genesis qui fait déjà partie du Switch Online Expansion Pack.

Ghouls ‘n Ghosts (Dai Makaimura au Japon) est un jeu classique à défilement latéral de Capcom. Le jeu est sorti à l’origine dans les salles d’arcade à la fin des années 80 en tant que suite de Ghosts ‘n Goblins, mais il a ensuite été porté sur les consoles de salon. Vous y incarnez un chevalier, Arthur, qui doit vaincre des ennemis morts-vivants et redonner vie à ceux qui ont été tués par le maléfique Loki.

Landstalker : The Treasures of King Nole de Climax Entertainment est sorti sur la Genesis au début des années 90. Certains ont décrit ce jeu d’action et d’aventure comme la réponse de Sega au Zelda de Nintendo. Vous incarnez Nigel, un chasseur de trésors chargé de combattre des ennemis et de résoudre des énigmes dans un monde en trois dimensions.

Enfin, Crusader of Centy est un autre jeu d’action et d’aventure pour la Genesis. Celui-ci est peut-être plus proche de Zelda que de Landstalker. Le jeu est centré sur un jeune adolescent nommé Corona qui a récemment hérité d’un bouclier et d’une épée de son défunt père, et qui les utilise à bon escient en combattant des monstres qui menacent la race humaine.

Les abonnements individuels à Nintendo Switch Online commencent à 3,99 $ par mois, ou 19,99 $ pour une année complète. Un abonnement de 12 mois comprenant également le pack d’extension vous reviendra à 49,99 $. Le compte standard donne accès à une bibliothèque de jeux classiques NES, SNES et Game Boy, tandis que le pack d’extension ouvre la porte à certains titres Nintendo 64, Game Boy Advance et Sega Genesis.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :