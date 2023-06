AMD Ryzen 7 7800X3D contre 5800X3D : V-Cache 3D Zen 3 ou Zen 4

Aujourd’hui, nous comparons le nouveau Ryzen 7 7800X3D face à face avec la partie 3D V-Cache de la génération précédente, le 5800X3D. Le 5800X3D était un processeur extrêmement réussi car il offrait des performances de jeu haut de gamme à un prix abordable, était économe en énergie et donc facile à refroidir. Il ne dépendait pas de la mémoire premium pour des performances optimales et, mieux encore, il pouvait être inséré dans les cartes mères AM4 existantes, ce qui en faisait une mise à niveau facile et abordable pour beaucoup.

La question est maintenant, pour ceux qui sont encore sur AM4 et qui ont besoin de plus de puissance CPU, doivent-ils acheter le 5800X3D, leur permettant de donner un nouveau souffle à leur système existant, ou recommencer avec une nouvelle plate-forme arborant un nouveau 7800X3D brillant ?

Ensuite, pour ceux qui n’ont pas de système AM4 existant et qui envisagent de construire un nouveau PC, devraient-ils opter pour l’option plus abordable du 5800X3D et de sa plate-forme de support, ou tout faire avec le 7800X3D ? L’test d’aujourd’hui prévoit de répondre à ces deux questions et plus encore.

Pour les tests, le 5800X3D a été utilisé sur la carte mère MSI MPG X570S Carbon Max WiFi avec la mémoire DDR4-3600 CL14 32 Go de G.Skill. Pendant ce temps, le 7800X3D a été installé sur le Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant la dernière révision du BIOS F11c. Ensuite, pour la carte graphique, nous avons la carte graphique Asus ROG Strix RTX 4090 OC Edition, qui a été évaluée à 1080p, 1440p et 4K. Alors allons-y…

Repères

Tout d’abord, nous avons Hogwarts Legacy en utilisant le préréglage ultra-qualité, mais avec le ray tracing désactivé, bien que nous examinerons certains résultats RT dans un instant. Ici, nous constatons que le jeu est fortement limité par le processeur à la fois en 1080p et en 1440p, même avec le 7800X3D. Cela dit, le nouveau processeur V-cache 3D était 38 à 41 % plus rapide lorsque l’on compare la fréquence d’images moyenne à ces résolutions. La marge est réduite à 4K, mais même ainsi, le 7800X3D était toujours 2% plus rapide ici ou 15% plus rapide si l’on compare les bas de 1%.

Désormais, avec le ray tracing activé, les fréquences d’images diminuent considérablement, mais alors que vous auriez pu vous attendre à ce que les performances soient désormais fortement limitées par le GPU, ce n’est pas le cas. La charge CPU supplémentaire requise pour exécuter les effets RT montre que le 7800X3D conserve son avance, offrant près de 40 % de performances supplémentaires à 1080p et 36 % de plus à 1440p.

Même à 4K, la nouvelle partie 3D V-Cache offre un avantage de performance plutôt pratique de 15 %. Donc, pour ceux qui ont des GPU haut de gamme espérant jouer à Hogwarts Legacy avec le ray tracing activé, le 7800X3D offrira une amélioration notable des performances par rapport au 5800X3D dans ce titre.

Ensuite, nous avons Marvel’s Spider-Man Remastered, et ce jeu fonctionne très bien avec l’un ou l’autre processeur, avec bien plus de 200 ips en moyenne à 1080p et 1440p, quel que soit le processeur utilisé. Le 7800X3D n’était que 9% plus rapide à 1080p et 1440p, avec des performances pratiquement identiques à 4K.

Comme prévu, l’activation du ray tracing a réduit les fréquences d’images, mais les marges entre ces deux processeurs AMD sont restées similaires, le 7800X3D surperformant de 10 % à 1080p, 11 % à 1440p et étonnamment 12 % à 4K avec une amélioration massive de 24 %. pour les bas de 1 % ici.

Passons à Fortnite, que nous avons testé en utilisant les paramètres de qualité épiques (bien que ce ne soit probablement pas ainsi que les joueurs compétitifs joueront au jeu). Quoi qu’il en soit, cela a permis plus de 300 images par seconde à 1080p, et les 5800X3D et 7800X3D ont produit des résultats pratiquement identiques.

Même avec le ray tracing hardware activé, les performances du processeur sont restées très similaires, sans différence notable entre ces deux parties 3D V-Cache.

Ce n’était pas le cas dans The Last of Us Part I, où le 7800X3D était 27% plus rapide que le 5800X3D à 1080p, même s’il faut dire que les deux processeurs offraient des performances très jouables. La marge a été réduite à seulement 7% à 1440p ou 15% en regardant les bas de 1%, mais les performances ici sont assez similaires dans l’ensemble, avec peu ou pas de différence de performances à 4K.

Star Wars Jedi: Survivor est un titre réputé limité en CPU, mais il a vu quelques correctifs depuis sa sortie et nous l’avons testé avec la dernière version du jeu. Les deux processeurs permettaient des fréquences d’images impressionnantes à 1080p, mais le 7800X3D était 27% plus rapide avec une moyenne de 192 ips. Cependant, cette marge a été réduite à seulement 6% à la résolution 1440p plus limitée par le GPU, puis pratiquement rien à 4K.

Passant à Halo Infinite, nous constatons que l’un ou l’autre processeur est plus que capable d’alimenter le RTX 4090 via ce titre, avec plus de 200 ips vus à 1080p et environ 200 ips à 1440p.

Les performances dans Total War: Warhammer III sont également à peu près les mêmes avec l’un ou l’autre processeur. Le 7800X3D a réussi une petite victoire de 7% à 1080p, mais les résultats 1440p et 4K étaient fondamentalement identiques.

F1 22 est un autre jeu dont les performances sont principalement comparables. par exemple, les nombres 1440p et 4K sont extrêmement similaires, et dans certains cas, comme 4K, ils sont identiques. Mais à 1080p, le 7800X3D était 22% plus rapide en comparant la fréquence d’images moyenne et 31% plus rapide pour les bas de 1%. À vous de décider à quel point cela compte à plus de 200 ips, du moins pour ce titre particulier, mais cela indique que lorsque le processeur est plus limité, le 7800X3D peut augmenter considérablement les performances de jeu.

En utilisant le préréglage de haute qualité, Cyberpunk 2077 semble être principalement limité par le GPU, même avec le RTX 4090. Le 7800X3D offrait une petite augmentation des performances de 9 % à 1080p, mais à part cela, les deux processeurs étaient très similaires.

L’activation du ray tracing a augmenté la demande de processeur et, par conséquent, le 7800X3D a pu étendre son avance sur le 5800X3D à 17% à 1080p, bien que les marges 1440p et 4K soient restées à peu près les mêmes, ce qui suggère que les performances ici étaient pratiquement identiques.

The Callisto Protocol n’est pas le jeu le plus exigeant en CPU avec lequel nous testons actuellement, donc comme Fortnite, Halo et Warhammer III, les 5800X3D et 7800X3D sont très similaires dans ce titre avec seulement des marges à un chiffre.

Le 5800X3D alimenté par Hitman 3 avec 208 ips en moyenne, bien que le 7800X3D soit encore 26% plus rapide, rendant 262 ips. Des marges similaires ont également été observées à 1440p avant que les résultats ne deviennent entièrement limités au GPU à 4K avec 177 ips chacun.

Far Cry 6 est un jeu qui peut probablement être joué confortablement à 183 ips, mais sinon, le 7800X3D devrait suffire avec 237 ips, soit une augmentation de 30 %. Cette marge tombe à 16 % à 1440p, puis à seulement 6 % à 4K.

Bien sûr, Shadow of the Tomb Raider a été inclus, et le 5800X3D a géré une moyenne de 269 fps à 1080p. Cela a vu le 7800X3D améliorer les performances de seulement 13% à 303 ips. Cette marge a ensuite été réduite à 10 % à 1440p et entièrement éliminée à 4K.

Pour ceux qui trouvent que 548 ips représentent exactement 101 images de moins par seconde que souhaité, nous avons de bonnes nouvelles : le 7800X3D atteint 649 ips lorsqu’il est associé à un RTX 4090 à 1080p en utilisant le préréglage de très haute qualité. C’est une augmentation de 18 % pour ceux qui comptent ; l’importance de cela dans la pratique est difficile à quantifier, mais c’est ainsi.

Le 5800X3D gérait 227 ips dans Horizon Zero Dawn à 1080p, mais le 7800X3D était toujours 20% plus rapide à 272 ips. Les marges de 1440p étaient à peu près les mêmes, et encore une fois, ce n’est que lorsque nous avons atteint 4K que les résultats sont à peu près les mêmes.

Le 5800X3D s’est déjà avéré être une centrale électrique en ACC, et bien que les performances soient fortement limitées par le processeur, même avec les paramètres de qualité Epic, nous envisageons toujours 181 ips à 1080p et 1440p. Cela signifiait que le 7800X3D était environ 20 % plus rapide, et même 10 % plus rapide à 4K.

Nous avons trouvé le 5800X3D plus que capable dans Resident Evil 4 avec plus de 140 ips à 1080p et 1440p avant de devenir limité par le GPU à 4K. Le 7800X3D était environ 22 % plus rapide à 1080p et 1440p avec un peu plus de 170 ips, une amélioration significative des performances. Cependant, dans cet exemple, les images supplémentaires ne sont pas exactement nécessaires.

A Plague Tale: Requiem peut être joué confortablement à 70-80 ips à notre test, bien qu’une expérience de taux de rafraîchissement élevé soit souhaitable, et le 5800X3D le permettra. Même ainsi, le 7800X3D est jusqu’à 28 % plus rapide à 1080p et 1440p, avant que les performances ne deviennent entièrement limitées par le GPU à 4K.

Watch Dogs: Legion est un jeu gourmand en CPU, mais le 5800X3D est toujours plus que capable ici avec 171 ips en moyenne à 1080p et 1440p, ce qui suggère que les performances étaient fortement limitées par le CPU. Mais c’est aussi le cas avec le 7800X3D, qui était jusqu’à 26 % plus rapide, mais limitait toujours le RTX 4090 à un peu plus de 200 ips.

Le Riftbreaker est une excellente référence CPU et, bien que le 5800X3D fonctionne admirablement, délivrant près de 200 ips à 1080p, le 7800X3D était 24% plus rapide, avec des bas de 1% augmentés de 37%. Cependant, si vous jouez en 4K, la différence est beaucoup plus petite, comme on pouvait s’y attendre.

Le benchmark Call of Duty: Modern Warfare II a vu les 5800X3D et 7800X3D produire les mêmes résultats, environ 260 ips à 1080p, 200 ips à 1440p et 130 ips à 4K. Donc, dans l’ensemble, de bons résultats.

Résumé des performances

Après avoir examiné les performances des Ryzen 7 5800X3D et 7800X3D sur une gamme variée de jeux, il est maintenant temps de décomposer toutes les données pour obtenir une image claire de la rapidité avec laquelle la nouvelle partie Zen 4 3D V-Cache est…

En moyenne, le 7800X3D a dépassé le 5800X3D de 18 %. Ce n’est pas une marge énorme, mais c’est une différence notable pour le processeur. Des instances de plus de 30% ont été observées dans Far Cry 6 et Hogwarts Legacy, illustrant le potentiel du nouveau processeur Zen 4 à surperformer de manière significative en fonction du jeu.

Pour ceux qui sont curieux de connaître les creux de 1 %, la marge globale est étonnamment similaire, le 7800X3D surperformant de 20 % en moyenne. Des marges aussi vastes que 53% ont été observées, notamment dans Hogwarts Legacy avec le ray tracing activé. Nous émettons l’hypothèse que cette marge peut être largement attribuée à la bande passante mémoire, le support DDR5 du processeur Zen 4 offrant ici un avantage substantiel. Nous assistons également à des gains de 30% ou plus dans F1 22, The Last of Us et The Riftbreaker.

Comme vous vous en doutez, l’augmentation de la résolution à 1440p diminue les marges à mesure que les résultats deviennent plus limités par le GPU. Ici, le 7800X3D n’a mené que de 12 % en moyenne, bien que des marges atteignant 41 % aient encore été enregistrées. Cependant, il y avait plus d’une demi-douzaine d’exemples où la marge était de 2% ou moins, résultant en des expériences de jeu équivalentes.

C’est une histoire similaire pour les bas de 1%, ici le 7800X3D était 15% plus rapide en moyenne avec 7 exemples où la marge était de 20% ou plus. Encore une fois, Hogwarts Legacy avec le ray tracing activé est en quelque sorte une offre aberrante ici, favorisant le 7800X3D avec une marge de 50%.

Enfin, à la résolution 4K beaucoup plus limitée par le GPU, les 5800X3D et 7800X3D ont des performances similaires, la partie Zen 4 offrant seulement 4 % de performances en plus en moyenne. Il n’y avait que quatre cas de marges à deux chiffres, observés dans Hogwarts Legacy (avec et sans ray tracing), Spider-Man (avec ray tracing) et ACC.

Concernant les bas de 1%, ils illustrent une image similaire, le 7800X3D n’étant que 7% plus rapide en moyenne. Encore une fois, nous avons observé des marges beaucoup plus importantes dans quelques jeux comme Hogwarts Legacy, Spider-Man et The Riftbreaker.

Ce que nous avons appris

Comme vous vous y attendiez probablement, le Ryzen 7800X3D surpasse le 5800X3D, mais le degré de sa supériorité pourrait en surprendre certains. Lorsque le processeur est limité, l’amélioration des performances est substantielle, avec des exemples de gains significatifs. Cependant, selon les jeux auxquels vous jouez et votre style de jeu, l’amélioration pourrait être négligeable.

Bien que nous ayons inclus des repères 4K en raison de la demande générale, nous vous déconseillons de vous concentrer exclusivement sur eux, car cela pourrait potentiellement induire en erreur. Si vous envisagez de conserver votre processeur nouvellement acheté dans un avenir prévisible, comprendre comment il se compare aux autres options du marché lorsque le processeur est limité pourrait éviter de futures déceptions. Si plus de jeux commencent à ressembler à Hogwarts Legacy et moins à Fortnite, le 7800X3D devrait dépasser considérablement le 5800X3D dans quelques années.

Les données 4K peuvent être utiles pour évaluer si une mise à niveau offrira une amélioration immédiate des performances. Pourtant, de manière réaliste, vous pouvez le déterminer indépendamment à l’aide de certains outils de diagnostic de base. Voyons maintenant quelle option serait la plus avantageuse pour vous.

À l’heure actuelle, le 5800X3D est nettement plus abordable à 320 $, avec quelques sites de ventes comme B&H et Amazon les vendant pour seulement 290 $ – une affaire qui, selon nous, ne durera pas. En revanche, le 7800X3D a un prix nettement plus élevé à 450 $ (son PDSF). Essentiellement, vous paieriez au moins 40 % de plus pour le 7800X3D en comparant uniquement le coût des processeurs, et bien qu’il offre jusqu’à 40 à 50 % de vitesse en plus selon le jeu et les paramètres de qualité, vous regardez généralement une amélioration des performances de 15 à 20 %.

Une carte AM4 B550 décente est disponible pour environ 100 $, tandis que des cartes AM5 B650 comparables vont de 120 $ à 140 $. En termes de mémoire, un kit DDR4-3600 CL16 coûte entre 80 et 90 dollars, tandis qu’un kit DDR5-6000 CL32 coûte 105 dollars. Cela se traduit par une prime de 40 $ et plus pour la carte mère et la mémoire lorsque vous optez pour le 7800X3D, ce qui rend le coût total du processeur, de la carte mère et de la mémoire 35 % plus élevé à 675 $ par rapport à seulement 500 $ pour le combo 5800X3D.

Bien sûr, si vous êtes déjà sur la plate-forme AM4, en utilisant un ancien processeur Zen, Zen+ ou Zen 2, la mise à niveau vers le 5800X3D est un choix logique. Il est incroyablement abordable à environ 300 $ et offre une amélioration significative des performances pour les joueurs. Vous pouvez payer 320 $ ou moins pour le 5800X3D et l’insérer dans votre système existant, ou dépenser près de 700 $ pour remplacer votre carte mère, votre mémoire et votre processeur par le combo 7800X3D. Compte tenu de ce que propose le 5800X3D, nous pensons que la mise à niveau vers cette version est la plus raisonnable pour les propriétaires AM4 existants, c’est pourquoi le processeur est extrêmement populaire.

Pour ceux qui ont besoin d’un système de jeu entièrement nouveau, nous pensons que l’augmentation du budget d’environ 35 à 40 % pour le combo 7800X3D est la meilleure solution. Cela peut sembler substantiel, mais en réalité, c’est moins de 200 $, et pour cela, vous obtenez des performances plus immédiates, une plate-forme qui peut être mise à niveau à l’avenir et un support DDR5 qui devrait s’avérer bénéfique dans de nombreux jeux à venir.

Les coûts de la carte mère et de la mémoire sont maintenant si proches qu’ils n’influencent pas de manière significative la décision d’achat. À notre test, les nouveaux constructeurs de systèmes prévoyant de dépenser 300 $ ou plus pour leur processeur ne devraient plus envisager AM4. Sur la base des références précédentes, le Ryzen 7 7700, au prix de 330 $, surpasse généralement le 5800X3D. Donc, si ce n’est pas le 7800X3D, vous devriez certainement envisager le 7700 plutôt que le 5800X3D. Nous pourrions ajouter ce processeur à notre ensemble de données à l’avenir.

