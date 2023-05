Twitter sort de l’accord européen sur les fake news : « Elon Musk ne peut pas se cacher »

La loi européenne sur les services numériques du 25 août 2023 obligera les Big Tech à adopter des précautions et des politiques transparentes pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

D’abord le faux profil de Jésus, puis la propagande des comptes pro-russes avec plein de ticks bleus et les profils occultés lors des élections en Turquie. Aujourd’hui, Twitter décide également de se retirer du code de conduite européen pour lutter contre la désinformation. Comme s’il n’en avait pas désespérément besoin. Sous prétexte de « liberté d’expression », Elon Musk a transformé la plateforme en une prairie sauvage où la frontière entre faux et vrai devient de plus en plus floue, et lance maintenant une déclaration de guerre silencieuse à l’Union. Le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, Thierry Breton, a écrit : « Twitter a quitté le code de protection volontaire de l’UE contre la désinformation. Cependant, les obligations demeurent. Vous pouvez essayer d’échapper, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Au-delà Au-delà des engagements volontaires, le la lutte contre la désinformation sera une obligation légale à partir du 25 août, date d’entrée en vigueur de la DSA. Et notre équipe sera prête à mettre en œuvre le règlement ».

Breton parle du Digital Services Act européen, le règlement qui obligera les Big Tech à adopter des précautions et des politiques transparentes pour contrer la désinformation sur les réseaux sociaux. Twitter est également sur la liste de surveillance. Pourtant Elon Musk a décidé de prendre du recul. La DSA vise à réguler divers secteurs, de la concurrence loyale sur le marché à la modération des contenus, et à partir du 25 août, les législateurs devront être vigilants pour s’assurer que les réseaux sociaux ne deviennent pas une terre de fake news. Des limites contraignantes valables dans toute l’Union européenne seront mises en place que les Big Tech devront respecter pour rester opérationnelles dans la zone, ceux qui décideraient de ne pas respecter les directives pourraient être sanctionnés.

L’avenir de Twitter en Europe

Le DSA vise à réglementer différents domaines, de la concurrence loyale sur le marché à la modération de contenu. Twitter fait partie des 19 Big Techs que l’UE maintient sous contrôle strict (surtout après l’arrivée de Musk) et en cas de comportement non conforme elle pourrait imposer des limites au réseau social sur le territoire européen. En 2018, Twitter et d’autres entreprises technologiques ont signé un accord pour se conformer volontairement à un code de conduite sur la désinformation. Avec les données en main, il n’est pas surprenant qu’Elon Musk ait décidé de faire marche arrière. Des rapports publiés en janvier 2023 montrent que l’entreprise californienne fait partie des pires plateformes en termes de transparence.

En réalité, l’adhésion au code de conduite est volontaire, donc Elon Musk n’a pas enfreint le droit européen, mais il a certainement créé un fossé profond avec l’Union, surtout maintenant qu’elle est prête à mettre en place de nouvelles règles contre la désinformation en ligne. En fait, à partir du 25 août, il sera obligatoire de mettre en œuvre toutes les mesures pour protéger les utilisateurs en ligne contre la désinformation. La situation tendue va passer entre les mains de Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter choisie par Musk. Pendant dix ans, elle a été chez NBCUniversal révolutionnant les stratégies publicitaires de l’entreprise, maintenant elle devra trouver un moyen de relancer Twitter et elle sait certainement que la mauvaise modération de la plateforme pourrait avoir de graves répercussions pour l’entreprise. Et on ne parle pas seulement de sanctions, mais aussi de capacité à attirer des prêteurs.

En réalité, ces répercussions se sont déjà produites en partie, après le rachat d’Elon Musk, les annonceurs ont fui la plateforme, car étant donné que le PDG laissait 80% du personnel à la maison, ils craignaient que leurs publicités n’apparaissent aux côtés de violences, d’offenses ou de vulgarités. contenu. En revanche, sans espace de modération propre, il est difficile de filtrer ce genre de post. Pour se conformer à la DSA, Twitter devra mettre en place un mécanisme permettant aux utilisateurs de signaler les contenus illégaux, d’agir sur les notifications « rapidement » et de prendre des mesures pour lutter contre la propagation de la désinformation. Vendredi, l’agence de presse AFP a rapporté les propos d’un responsable de la Commission européenne : « Si Elon Musk ne prend pas le code au sérieux, alors il ferait mieux de partir ».

