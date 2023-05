Disney ferme l’hôtel de luxe dédié à Star Wars où dormir était fou

Le Galactic Starcruiser est situé aux Disney’s Hollywood Studios à Orlando, en Floride. Ce n’est pas seulement un établissement hôtelier de luxe, mais aussi une expérience de deux jours où les clients ont été immergés dans un décor de Star Wars. Les raisons de ce choix ne sont pas claires mais en toile de fond il y a le clash entre l’entreprise et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Les derniers invités pourront dormir le week-end du 28 au 30 septembre. Puis fin du voyage pour le Galactic Starcruiser, l’hôtel sur le thème de Star Wars où une chambre pour deux nuits pouvait coûter jusqu’à 5 000 $. Éclaircissons une chose. Le Galactic Starcruiser n’était pas seulement un hôtel à thème. Il n’y avait pas de salles dédiées aux personnages de Star Wars, de plats aux noms amusants ou de serveurs qui portaient parfois un masque de Chewbacca. Le Galactic Starcruiser a été lancé par Disney comme l’expérience ultime pour un fan de Star Wars – c’est un séjour immersif. Chaque meuble semble volé sur un navire arrivé de la saga George Lucas et où les invités vivent des expériences plus proches de celles d’un GN, un jeu de rôle en direct où il faut interpréter des personnages en changeant de noms et de vêtements. C’est pratiquement quelque part entre un séjour dans un hôtel de luxe et une attraction dans un parc d’attractions Disney.

À l’intérieur d’Halcyon, le vaisseau du Galactic Starcruiser

L’hôtel est situé près d’Orlando, en Floride. Il est positionné dans les studios Hollywood de Disney, un endroit où la société a essentiellement construit un comté indépendant. Cela ressemble plus à un décor qu’à un hôtel. Les personnes qui ont pu documenter cette expérience parlent d’acteurs parfaitement habillés et maquillés, de gardes impériaux qui arpentent les couloirs d’un pas martial et de salles dans lesquelles aucun détail n’est laissé au hasard. Tout est conçu pour simuler la vie dans un vaisseau spatial, en particulier le Halcyon. En fait, le seul espace extérieur est défini comme Climate Simulator.

Le choix de clôturer l’expérience

Dans la note avec laquelle Disney a annoncé la clôture de l’expérience, les raisons qui ont conduit l’Halcyon à arrêter ses moteurs ne sont pas précisées. Il n’y a que des remerciements génériques au personnel et aux clients. Ces derniers mois, Disney a entamé une bataille avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un républicain prêt à défier Donald Trump pour les prochaines primaires. Disney poursuit également l’État de Floride pour une « campagne de représailles gouvernementale ciblée ». L’affrontement Disney-DeSantis a commencé lorsque la société a critiqué la décision de DeSantis d’interdire toutes les leçons ou activités d’identité de genre dans les écoles.

