Les modèles d’iPhone 16 Pro auront des écrans plus grands et un système de caméra périscope, selon les analystes

Bottom line: Les iPhones de qualité professionnelle d’Apple devraient augmenter en taille l’année prochaine, en partie pour accueillir un système de caméra plus complexe. Compte tenu des informations, certains repensent sans aucun doute leur chemin de mise à niveau.

L’analyste de l’industrie de l’affichage, Ross Young, a récemment déclaré à MacRumors qu’il pensait que le lancement de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max en 2024 serait expédié avec des écrans légèrement plus grands que les offres Pro actuelles. L’iPhone 16 Pro passera de 6,1 pouces à 6,3 pouces et le Pro Max passera de 6,7 pouces à 6,9 pouces.

Son collègue analyste de l’industrie, Ming-Chi Kuo, a apparemment renforcé les affirmations de Young. Dans un récent article de Medium, Kuo a déclaré que l’iPhone 16 Pro aurait un écran légèrement plus grand pour accueillir un nouveau système de téléobjectif basé sur un périscope.

Le premier système de caméra périscope d’Apple devrait arriver plus tard cette année dans l’iPhone 15 Pro Max, mais sans augmentation de la taille de l’écran.

Les systèmes de caméra périscope dans les smartphones utilisent un miroir ou un prisme pour plier la lumière entrante, permettant au réseau de lentilles de parcourir la largeur ou la longueur de l’appareil plutôt que d’être limité par son épaisseur. En général, cela permet une plage de zoom optique plus élevée. L’implémentation d’Apple pourrait varier, mais la plupart semblent croire que l’appareil photo de l’iPhone pourrait s’étendre jusqu’à un zoom optique 5-6x avec le système périscope. À l’heure actuelle, l’iPhone 14 Pro atteint un zoom optique 3x maximum.

Apple dévoile généralement ses iPhones phares à la mi-septembre et les lance environ une semaine plus tard, et cette année ne devrait pas être différente. Les modèles Pro de cette année devaient initialement passer aux boutons tactiles pour les boutons d’alimentation et de volume, mais un rapport du mois dernier affirmait que des problèmes techniques empêchaient Apple de le faire.

Le changement aurait impliqué l’ajout de deux moteurs Taptic supplémentaires à la formule et, en théorie, aurait rendu le nouvel iPhone plus durable et moins sensible aux dommages causés par les liquides en scellant des points d’entrée supplémentaires. La mise à jour aurait également donné à Apple un nouvel argument de vente pour ses nouveaux iPhones.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :