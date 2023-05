Microsoft obtient l’approbation de l’UE pour racheter Activision Blizzard

Microsoft se rapproche de la finalisation de la plus grosse acquisition de son histoire : le rachat d’Activision Blizzard, la société à l’origine de franchises comme Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush, pour près de 69 milliards de dollars. La Commission européenne a donné son feu vert à l’accord, après l’avoir examiné en profondeur et avoir accepté les engagements proposés par Microsoft pour le marché du cloud gaming.

Selon la Commission, ces engagements « résolvent pleinement les problèmes de concurrence identifiés par la Commission et représentent une amélioration significative pour le cloud gaming par rapport à la situation actuelle ». Ils consistent en ce que Microsoft offre une licence gratuite aux utilisateurs de l’EEE (qui est composé de l’UE et de certains autres pays) pour diffuser n’importe quel titre Activision Blizzard actuel et futur, tant que l’utilisateur a acheté le jeu.

« Ces engagements permettront à des millions de consommateurs de l’EEE de diffuser des jeux Activision en utilisant n’importe quel service de jeu en nuage opérant dans l’EEE, tant qu’ils ont été achetés dans une boutique en ligne ou inclus dans un abonnement multi-jeux actif dans l’EEE », a expliqué la Commission.

Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, s’est félicité de la décision, déclarant que « la Commission européenne a exigé que Microsoft accorde automatiquement une licence pour les jeux Activision Blizzard populaires aux services de jeux en nuage concurrents ». « Cela s’appliquera à l’échelle mondiale et permettra à des millions de consommateurs du monde entier de jouer à ces jeux sur n’importe quel appareil de leur choix. »

L’achat d’Activision Blizzard par Microsoft a fait l’objet d’un examen réglementaire dans le monde entier, avec peu d’approbations et quelques obstacles majeurs jusqu’à présent. Les régulateurs au Japon, au Chili, au Brésil, en Serbie et en Arabie saoudite ont donné leur feu vert à l’accord.

En revanche, la FTC aux États-Unis et la CMA au Royaume-Uni ont bloqué l’accord, alimentés respectivement par un fort sentiment anti-Big Tech et des inquiétudes concernant le marché naissant du cloud gaming. Microsoft dépose un recours au Royaume-Uni et prévoit de contester l’achat contre la FTC devant les tribunaux.

Le rachat d’Activision Blizzard représente un grand engagement de Microsoft pour renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo, notamment dans son service d’abonnement Xbox Game Pass et sa plateforme de cloud gaming Xbox Cloud Gaming. Avec cette opération, Microsoft ajouterait plus de 30 studios et plus de 10 000 employés à sa division Xbox, ainsi que certaines des marques les plus populaires et les plus rentables de l’industrie.



