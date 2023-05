ChatGPT sur smartphone ? Une seule application est sérieuse

Presque personne qui n’a même pas joué avec le battage médiatique AI ChatGPT au cours des derniers mois, leur a demandé quelque chose, leur a fait créer une recette ou écrire un résumé de quoi que ce soit. Il serait pratique de transporter ce petit assistant avec vous sur votre smartphone. C’est au moins possible via une application, mais malheureusement pas en tant qu’assistant linguistique pour le moment.

Beaucoup d’applications dans l’App Store…

En tant que chien de tête de l’IA, ChatGPT a attiré de nombreux imitateurs et fournisseurs d’arnaques. Ils promettent l’expérience ChatGPT complète sur les smartphones et les tablettes. À première vue, les applications sont au moins autorisées par ChatGPT.

De nombreux fournisseurs font de la publicité dans les magasins d'applications pour les utilisateurs. Cependant, la plupart des applications sont indésirables, pour le dire franchement.

Au deuxième coup d’œil, cependant, il y a des doutes. Le développeur de ChatGPT, Open AI, propose une interface que d’autres fournisseurs peuvent utiliser pour lier leurs services à l’IA textuelle.

Cependant, c’est une illusion que tout à coup, d’innombrables studios et développeurs intègrent simplement cet outil incroyablement pratique gratuitement. La plupart du temps, une telle application vous demandera de saisir vos données personnelles.

Une fois cela fait, vous pouvez faire un certain nombre de demandes avant de devoir souscrire à un abonnement payant.

Si un fournisseur se passe du modèle de paiement, l’argent arrive par la porte dérobée : avec des publicités massives. Pas étonnant que de nombreux utilisateurs soient contrariés. Mais laissons-les parler d’eux-mêmes :

Les avis des utilisateurs sur les applications ChatGPT sont souvent… prudents.

… mais une seule application est sérieuse !

Mais il existe une application qui le fait beaucoup mieux. Un peu de contexte à ce sujet : même si ChatGPT propose un abonnement payant pour des services premium, la part du lion de l’argent pour les coûts d’exploitation provient de Microsoft. Le groupe Windows utilise depuis peu ChatGPT principalement pour faire bouger son moteur de recherche maison Bing et ainsi le positionner comme une alternative à Google.

Il est donc clair que Microsoft propose également Bing avec l’intégration ChatGPT pour les smartphones. Vous pouvez trouver l’application gratuitement dans le Google Play Store pour votre appareil Android et bien sûr aussi pour iPhone ou iPad dans l’App Store.

Après le démarrage, Bing vous présente les principales fonctions et innovations. (Fig. ci-dessous à gauche) Vous pouvez ensuite vous connecter à Bing avec votre compte Microsoft et collecter des points de récompense, par exemple. Vous les échangez contre des bons d’achat, des abonnements Game Pass ou des consoles.



Vous démarrez le module ChatGPT en appuyant sur le logo Bing en bas au milieu. (Image au milieu ci-dessus) Vous pouvez saisir vos demandes sous forme de texte ou simplement parler via le microphone. Comme avec Bing de bureau, les chats contextualisés sont limités à 15 demandes. Après cela, Bing commencera une nouvelle conversation.

La qualité de réponse est exceptionnellement élevée. Étant donné que le module ChatGPT de Bing utilise également des informations à jour et est basé sur la version 4, les réponses sont précises et, si vous le souhaitez, également très créatives. (Fig. en haut à droite) De plus, Bing – contrairement au ChatGPT « normal » – fournit toujours des liens Internet afin que vous puissiez comprendre les informations.

Réponse ChatGPT sur Microsoft Bing. (Capture d’écran : Charles)

Bing avec ChatGPT ne remplace pas Google Assistant ou Siri

Alors, serait-il pratique d’utiliser Bing comme assistant de tous les jours avec ChatGPT ? La réponse à cela manque. Parce que Google bloque systématiquement Bing dans les versions actuelles d’Android. Google Assistant est installé en permanence, pour Bing, vous pouvez épingler un champ de recherche sur votre écran d’accueil ou placer l’icône de l’application en évidence.

Avec ChatGPT sur smartphone, Bing n’est qu’un assistant supplémentaire, ludique à utiliser et qui apporte une réelle valeur ajoutée. Le fait que cette application ne remplace pas l’assistant préinstallé ne devrait pas vous dissuader d’essayer ce moteur de recherche IA avancé.

