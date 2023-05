Modder montre un carénage de refroidissement imprimé en 3D pour remplacer les ventilateurs GPU morts

En un mot : lorsque la solution de refroidissement actif de votre carte graphique tombe en panne, il y a une raison évidente de s’inquiéter. YouTuber SamoesA DIY a récemment rencontré ce problème et après avoir essayé de monter quelques ventilateurs de processeur, il a décidé de concevoir et de construire une solution plus permanente et efficace.

Le bricoleur a partagé un timelapse du processus de conception, d’impression et d’installation sur YouTube. SolidWorks a été utilisé pour créer la conception, qui a ensuite été chargée dans une imprimante 3D Creality Ender 3 S1. Une panne de courant en cours d’impression a menacé de ruiner le travail, mais SamoesA DIY a pu reprendre l’impression avec seulement des défauts mineurs.

Les carénages de refroidissement existent depuis des décennies et sont devenus très populaires au tournant du siècle. Dans les premiers jours de l’informatique, avant que les ventilateurs de 120 mm ne soient la norme, les processeurs et les boîtiers utilisaient souvent des ventilateurs plus petits de 80 mm ou même de 60 mm. Ceux-ci étaient plus polyvalents en termes de taille mais ne déplaçaient souvent pas une tonne d’air et étaient plus bruyants que les ventilateurs plus grands.

Il n’était pas rare que les passionnés utilisent un adaptateur de carénage de ventilateur de 80 mm à 120 mm sur leur dissipateur thermique de processeur et dans leurs cas pour déplacer plus d’air et / ou réduire le bruit du ventilateur. Le carénage que SamoesA DIY a créé pour son Galaxy GeForce GTX 980 Ti HOF est essentiellement la même chose, remplaçant plusieurs ventilateurs plus petits par une seule unité plus puissante.

SamoesA DIY a déclaré que le ventilateur de 120 mm utilisé est un « ventilateur de serveur », mais n’est pas entré dans les détails. Il a l’air costaud, mais il est également susceptible d’être bruyant. Un graphique à la fin de la vidéo montre une température maximale du GPU de 71,5 Celsius observée lors de l’exécution du benchmark 3DMark Time Spy. En tant que passionné, j’aimerais bien savoir à quelle température la carte atteignait les ventilateurs de processeur Jerry truqués, ainsi que les caractéristiques du nouveau ventilateur de 120 mm utilisé.

Quoi qu’il en soit, c’est un autre excellent exemple de ce qui est possible avec une imprimante 3D et un peu de réflexion.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :