Bing Chat AI est mis à jour pour tout le monde avec de nouvelles fonctionnalités intelligentes

Bing Chat continue de croître et cette fois, il le fait en offrant l’expérience à tout le monde. Grâce à ce chatbot Microsoft intelligent, nous pouvons rechercher des informations, créer du contenu et effectuer des tâches à partir d’une interface conversationnelle. Ce chatbot a récemment été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui le rendent plus utile et polyvalent. Ce sont quelques-unes des nouveautés apportées par Bing Chat AI.

Bing continue de se développer avec de nouvelles fonctionnalités

Bing Actions : cette fonctionnalité vous permet d’utiliser le chatbot pour effectuer des actions sans avoir à quitter la conversation. Par exemple, si vous demandez au chatbot de recommander un restaurant, le chatbot pourra trouver une heure de réservation et vous aider à réserver une table dans le cadre de l’expérience. De plus, si vous recherchez un film, le chatbot pourra le jouer pour vous en sélectionnant et en ouvrant le service approprié pour commencer à le regarder. Microsoft travaille avec des sociétés comme OpenTable pour les réservations, Apple TV pour les films et Wolfram Alpha pour le visionnage.

Résultats d’images et de vidéos : vous pouvez désormais rechercher des photos et des vidéos d’objets, d’animaux, de lieux et bien plus encore directement depuis le chatbot. Le chatbot vous montrera des réponses plus visuelles et interactives, y compris des graphiques et des tableaux. De plus, Bing Image Creator a été étendu à plus de 100 langues, vous permettant de créer des images à partir de texte.

Historique des discussions : Cette fonction vous permet de sauvegarder l’historique de vos conversations avec le chatbot et de les reprendre sur n’importe quel appareil. Vous pouvez donc utiliser le chatbot comme outil de recherche ou de divertissement. Vous pouvez également exporter et partager le contenu de vos conversations sur les réseaux sociaux ou dans des documents Word.

Intégration avec Microsoft Edge

Bing Chat AI s’intègre également mieux au navigateur Microsoft Edge. Si vous ouvrez un lien à partir d’une réponse de chatbot dans Edge, le chat se déplacera automatiquement vers la barre latérale afin que vous puissiez continuer à poser des questions pendant que vous naviguez sur le Web. Vous pourrez également personnaliser vos conversations en ramenant le contexte de vos discussions précédentes vers les nouvelles.

Bing Chat AI est disponible pour tous les utilisateurs qui se connectent avec un compte Microsoft. Vous pouvez l’essayer à partir du site Web de Bing ou de l’application mobile Edge ou Bing.

