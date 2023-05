Le NYPD donne des AirTags aux citoyens pour aider à prévenir le vol de voiture

L’objectif de la police est de réduire les vols de voitures, qui ont également augmenté grâce à une tendance TikTok. Apple et Google ont présenté une stratégie pour lutter contre l’utilisation abusive des dispositifs de suivi souvent utilisés par les harceleurs pour suivre les victimes avec un suivi.

Le plan est le suivant : mettre des AirTags dans les voitures pour réduire le vol. Cela a été annoncé par le département de police de New York, NYPD, qui a enregistré des vols de 966 Kia et Hyundai, soit 819 voitures volées de plus que l’an dernier. Comme l’a expliqué le chef de patrouille du NYPD, John Chell, l’augmentation des vols commence par un défi sur TikTok, plusieurs vidéos ont révélé un défaut de fabrication : dans certains modèles de voitures qui permet de les démarrer facilement sans clés. Étant donné que de nombreux véhicules ne disposent pas des technologies de base pour prévenir le vol, la ville de New York a décidé de distribuer 500 AirTags gratuits. Cependant, il y a aussi l’autre côté de l’AirTag, un appareil qui a déjà été utilisé par les harceleurs pour suivre les gens, c’est pourquoi Apple et Google ont ouvert un tableau pour améliorer la sécurité de l’appareil.

Le plan NYPD

« Le 21e siècle a besoin des services de police du 21e siècle. Les AirTags de votre voiture nous aideront à récupérer votre véhicule en cas de vol. Nous utiliserons nos drones, notre technologie StarChase et le bon travail de police à l’ancienne pour récupérer en toute sécurité votre voiture volée. Aidez-nous à vous aider, obtenez un AirTag », a-t-il écrit Jeffrey Maddrey, chef du département de police de New York, dans un tweet. Il a également partagé une vidéo montrant comment les agents utilisent les AirTags pour récupérer des véhicules volés.

Comme l’explique la police, l’appareil est d’abord fonctionnel car étant petit il peut être dissimulé à l’intérieur de la voiture et ensuite il a une batterie longue durée, il devrait fonctionner plus d’un an. De plus, le 30 avril, Eric Adams, maire de New York, a déclaré que 500 AirTags gratuits seraient distribués aux automobilistes. Ils seront distribués dans les zones où le plus de cambriolages ont été enregistrés, le Bronx, Soundview, Parchester et Castle Hill, comme l’explique CBS News.

L’AirTag à risque de harceleur

L’AirTag ressemble à un gros bouton, de la taille d’une pièce de monnaie, et a été conçu pour aider les gens à suivre leurs effets personnels, sacs à dos, clés ou portefeuilles, et maintenant même les voitures. En fait, grâce aux localisateurs, il est facile d’identifier où ils se trouvent. Mais la technologie d’Apple a également été mal utilisée. Par exemple, un AirTag a été inséré dans le manteau d’un modèle, souvent utilisé pour suivre et voler des véhicules de luxe, puis est devenu l’outil préféré des harceleurs.

C’est précisément pour cette raison que l’entreprise, à la suite de plaintes et de plaintes, a mis à jour ses mesures de sécurité en 2022. Il a inclus des signaux sonores à proximité qui trahissent la présence de l’appareil et la possibilité d’alerter les utilisateurs lorsqu’il y a un AirTag non enregistré à proximité, il a également publié une application pour les utilisateurs d’Android qui suit les appareils à proximité. Des mesures qui fonctionnent pour éviter d’être suivies mais qui pourraient entrer en conflit avec le plan de la police new-yorkaise. En fait, si les voleurs étaient capables de retrouver l’AirTag à l’intérieur de la voiture, ils pourraient semer la police et contrecarrer leurs efforts.

Apple et Google contre l’utilisation abusive des appareils

Au sujet de la sécurité, Apple et Google ont présenté aujourd’hui une stratégie pour lutter contre l’utilisation abusive des dispositifs de suivi. « Les trackers Bluetooth ont créé d’énormes avantages pour les utilisateurs, mais ils offrent également un potentiel de suivi indésirable, qui nécessite une action à l’échelle de l’industrie pour y remédier », a déclaré Dave Burke, vice-président de l’ingénierie pour Android chez Google. Ainsi, en plus des mesures prises par Apple pour éviter le harcèlement, l’entreprise est prête, avec Google, à créer de nouvelles normes qui réduiront les possibilités d’abus de la technologie. Par exemple, les dispositifs de suivi Bluetooth devront être compatibles avec les alertes de détection et de suivi des escrocs sur les plateformes iOS et Android.

« La publication aujourd’hui d’un projet de spécification est une étape bienvenue dans la lutte contre les abus nuisibles des trackers Bluetooth », a déclaré Alexandra Reeve Givens, présidente et chef de la direction du Center for Democracy & Technology. « CDT continue de se concentrer sur les moyens de rendre ces appareils plus détectables et de réduire la probabilité qu’ils soient utilisés pour suivre les personnes. Un élément clé pour réduire les abus est une solution universelle au niveau du système d’exploitation qui peut détecter les trackers fabriqués par différentes entreprises sur la variété de smartphones que les gens utilisent quotidiennement.

