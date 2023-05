Le MouthPad permet aux utilisateurs de contrôler un ordinateur ou un appareil mobile avec leur langue

C’est différent : au fil des ans, diverses entreprises ont développé d’étranges périphériques PC pour satisfaire des marchés de niche. Il y a aussi une tendance récente à apporter des accessoires personnalisés aux personnes handicapées. Une startup de San Francisco a combiné le bizarre avec l’accessible en développant un périphérique appelé « MouthPad ».

Comme son nom l’indique, le MouthPad est un contrôleur actionné avec la bouche, en particulier la langue. Il fonctionne à peu près de la même manière qu’un pavé tactile d’ordinateur portable traditionnel. Ses capteurs détectent et suivent les mouvements de la langue sur le toit de la bouche pour contrôler le curseur, effectuer des clics gauche et droit, etc.

La société à l’origine de l’appareil, Augmental, a été fondée en 2019 par une équipe de diplômés du MIT qui souhaitaient « rendre la technologie plus conviviale pour l’homme ». Les co-fondateurs Corten Singer et Tomás Vega ont envisagé le MouthPad comme le produit phare inaugural de l’entreprise.

« Nous nous engageons à repousser les limites de notre interaction avec la technologie en créant des produits intuitifs qui permettent à chacun de libérer sa créativité », ont déclaré les fondateurs dans l’énoncé de mission de l’entreprise.

Le MouthPad est une alternative mains libres pour contrôler tout appareil souhaité par les utilisateurs. Il se connecte via Bluetooth et est compatible avec Windows, Linux, macOS, iOS et Android. Malgré les applications d’accessibilité apparentes, Augmental n’a pas conçu le périphérique en pensant uniquement aux personnes handicapées, bien qu’elles bénéficient d’un service prioritaire.

« Qui que vous soyez. Où que vous alliez. Quoi que vous fassiez. Le MouthPad a été créé pour vous. »

Comme on pouvait s’y attendre, ce n’est pas un appareil universel. Augmental conçoit un châssis ajusté utilisant une résine dentaire étanche, un peu comme les dispositifs de retenue et les protège-occlusions « invisibles » modernes. Chacun est réalisé sur mesure à partir d’un scan 3D de la bouche du client. Puisqu’il s’adapte comme un dispositif de retenue, il n’entrave pas beaucoup la parole. Généralement, il pèse environ 7,5 grammes, 80 x 50 x 30 mm (variant selon la conception) et a une épaisseur d’environ 0,7 mm. Sa batterie dure environ 5 heures en utilisation continue, avec un temps de recharge de 2 heures et une durée de vie allant jusqu’à 500 cycles.

Une fois sécurisé dans la bouche, les utilisateurs contrôlent le curseur en passant leur langue sur une plaque tactile de la même manière qu’ils utiliseraient leur doigt sur un pavé tactile. De même, appuyer la langue sur le toit de la bouche exécute un clic gauche, tandis qu’un geste « en sirotant » exécute des clics droits. La société prévoit d’incorporer des mouvements de tête sophistiqués et des gestes d’entrée basés sur la morsure dans les futures itérations.

Le MouthPad est actuellement en version bêta. Cependant, Augmental a une liste d’attente de précommande et expédiera l’appareil aux participants bêta au cas par cas. Les premiers utilisateurs recevront également une formation sur la configuration et l’utilisation de l’embout buccal, ainsi qu’un support « méticuleux » et des mises à jour logicielles. L’entreprise mettra même en place un scan dentaire 3D dans un laboratoire dentaire à proximité de l’utilisateur.

Augmental a noté qu’il attendait l’approbation de la FCC, qu’il s’attend à recevoir d’ici le troisième trimestre 2023. Il a également mentionné qu’il priorise la file d’attente de précommande en fonction des besoins et de la proximité de San Francisco. Il ne peut pas fournir un délai de livraison précis car les délais d’exécution peuvent varier. Cependant, s’il est similaire à d’autres appareils dentaires, la livraison dans huit à dix semaines à partir du moment de l’analyse n’est pas une supposition déraisonnable.

