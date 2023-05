Apple et Google s’associent pour développer une caractéristique de suivi Bluetooth indépendante de la plate-forme

Enfin : Apple et Google ont annoncé une initiative visant à créer une caractéristique industrielle pour les dispositifs de suivi. Ils viennent de soumettre un projet de proposition conjointe à l’Internet Engineering Task Force (IETF). La caractéristique vise à résoudre le problème du harcèlement en rendant les trackers Bluetooth compatibles sur toutes les plates-formes.

Le projet propose des « meilleures pratiques et instructions » sur l’intégration du suivi dans divers produits qui fonctionneront de manière fluide sur iOS, iPadOS, macOS et Android. En d’autres termes, Apple et Google ont décidé de jouer gentiment et de créer une solution de suivi non propriétaire qui aidera les utilisateurs à identifier quand quelqu’un les suit, quel que soit le système d’exploitation ou le tracker qu’ils décident d’utiliser.

L’initiative a déjà obtenu des engagements pour soutenir la caractéristique de Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee. Les consommateurs et autres professionnels de l’industrie ont 90 jours pour soumettre leurs commentaires sur le projet de proposition à l’IETF. Apple et Google répondront aux commentaires en modifiant le projet et en le finalisant d’ici le 3 novembre. Les deux sociétés travailleront ensuite ensemble pour développer un logiciel de suivi compatible pour leurs systèmes d’exploitation respectifs d’ici la fin de l’année.

Les fabricants de porte-clés auront également des exigences de création pour répondre aux caractéristiques prévues. Les appareils doivent dépasser une taille minimale (250 cm ^ 3) pour être considérés comme « facilement détectables ». Ils devront également utiliser le protocole Bluetooth Low Energy. Bien sûr, les trackers doivent permettre au suivi de localisation par crowdsourcing de fonctionner correctement. La plupart des trackers répondent actuellement à ces exigences et à quelques autres exigences répertoriées dans le brouillon, mais les choses pourraient changer à mesure que les commentaires seront traités. Les entreprises essaieront très probablement d’assurer autant de rétrocompatibilité que possible.

Apple et Google ont réuni une équipe pour gérer le projet et superviser l’application ultérieure de la caractéristique. L’équipe comprend :

Directeur principal des logiciels de localisation Brent Ledvina, Apple

Responsable principal de l’ingénierie logicielle Ben Detwiler, Apple

Ingénieur logiciel du personnel Siddika Parlak Polatkan, Google

Chef de produit Zachary Eddinger, Android

« Apple a lancé AirTag pour donner aux utilisateurs la tranquillité d’esprit de savoir où trouver leurs articles les plus importants », a déclaré Ron Huang, vice-président de la détection et de la connectivité d’Apple. « Nous avons construit AirTag et le réseau Find My avec un ensemble de fonctionnalités proactives pour décourager le suivi indésirable – une première dans l’industrie – et nous continuons à apporter des améliorations pour garantir que la technologie est utilisée comme prévu. Cette nouvelle caractéristique de l’industrie s’appuie sur la Les protections AirTag, et grâce à la collaboration avec Google, constituent un pas en avant critique pour aider à lutter contre le suivi indésirable sur iOS et Android. »

Ironiquement, les contre-mesures « premières dans l’industrie » d’Apple ont attiré l’attention sur le potentiel d’abus des appareils. Trackr, Tile et d’autres ont vendu des télécommandes pendant des années sans signaler d’incidents de harcèlement. Une fois qu’Apple a commencé à se vanter de ses contre-mesures, des occurrences d’individus malveillants utilisant les télécommandes pour tout, du harcèlement criminel au vol de voiture, ont commencé à faire leur apparition. Pire encore, ces fabricants, qui n’avaient jamais eu ces problèmes, n’ont pas pu profiter de la solution propriétaire d’Apple. Il est donc agréable de voir Apple travailler enfin avec d’autres fournisseurs de suivi pour résoudre un problème qu’il a créé par inadvertance.

