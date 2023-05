Des scientifiques créent un transistor en bois qui tourne à environ 1 Hz

WTF ? ! Le silicium est le matériau de choix pour les semi-conducteurs qui alimentent nos appareils électroniques depuis des décennies. Les fabricants et les concepteurs recherchent des alternatives alors qu’ils commencent à se demander combien de temps la loi de Moore peut durer. Alors que le bois n’aura probablement pas beaucoup d’applications pratiques pour la plupart des utilisateurs, des chercheurs suédois explorent ses avantages potentiels.

Des chercheurs de deux universités suédoises ont récemment dévoilé le premier transistor électrique au monde construit à partir de bois driver. Bien qu’il soit loin d’être aussi performant que les transistors au silicium modernes, il pourrait théoriquement aider dans certains domaines.

Un essai préalable combinant du bois et de l’argent a produit un transistor qui reposait sur la transmission ionique, mais l’accumulation de charge ionique limiterait probablement sa longévité. Le dernier test, qui utilise du bois driver pour tous les composants, devrait créer un transistor plus durable.

Les chercheurs du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm et de l’Université de Linköping ont privilégié la structure sans grain et uniforme du bois de balsa, augmentant sa conductivité en éliminant la lignine et en ajoutant du sulfonate de polyéthylène dioxythiophène polystyrène. Bien qu’il y ait place à l’amélioration, les résultats prouvent qu’il est possible de réguler les courants électriques à travers le bois driver pour créer un transistor en bois fonctionnel.

Le transistor cycle à environ 1Hz, voire même cela. Alors qu’il s’éteint en une seconde environ, l’allumer prend plus de cinq secondes, ce que les chercheurs trouvent impressionnant pour un canal de transistor de 1 mm. De plus, les photos indiquent que le transistor mesure quelques centimètres de diamètre. À titre de comparaison, des entreprises comme TSMC construisent actuellement des semi-conducteurs de 3 nm pour des appareils avec des fréquences mesurées en MHz et GHz.

Bien que le bois ne remplira probablement jamais le même rôle que le silicium ou tout ce que les fabricants utilisent pour remplacer le silicium, certains types d’appareils pourraient l’utiliser. Dans des cas spécifiques, cela pourrait aider à créer des composants électroniques biodégradables plus durables que le silicium.

Une application potentielle concerne les écrans électrochromiques, que les entreprises utilisent déjà dans des produits tels que le verre intelligent, les étiquettes intelligentes et d’autres appareils à papier électronique. Ils peuvent exécuter des fonctions informatiques très basiques dans des facteurs de forme extrêmement fins et flexibles qui utilisent de petites quantités d’électricité.

La recherche qui a mené à la création du transistor en bois pourrait également aider au développement d’autres solutions durables comme la bioélectronique et l’électronique à base de plantes. De plus, les transistors en bois peuvent tolérer des courants plus élevés que les transistors organiques typiques.

