Caractéristiques NVIDIA RTX 4060 Ti confirmées par die shot et liste de vente au détail

Quelque chose à attendre : alors que les dates de sortie prévues des GeForce RTX 4060 Ti et Radeon RX 7600 se rapprochent, inaugurant une nouvelle génération de GPU de jeu grand public, des fuites supplémentaires semblent confirmer les rumeurs précédentes concernant la puce de NVIDIA. Le prochain GPU, basé sur le cœur AD106, comportera de manière controversée 8 Go de VRAM.

Le leaker fiable MEGAsizeGPU a posté un coup de mort de la prochaine déclinaison de bureau du RTX 4060 Ti, confirmant qu’il est basé sur le GPU AD-106-350. Les listes de vente au détail des systèmes pré-construits MSI avec la carte confirment également qu’elle comprend 8 Go de VRAM GDDR6, ce qui pourrait être une préoccupation étant donné les exigences des récentes versions de jeux PC de haut niveau.

Les fuites précédentes suggéraient qu’en plus de ces caractéristiques, le 4060 Ti comporterait 4 352 cœurs CUDA, une vitesse VRAM de 18 Gbit/s, 32 Mo de cache L2, un bus mémoire 128 bits pour une bande passante de 288 Go/s et un TGP de 160 W. Les performances peuvent être similaires à celles du RTX 3070 Ti si ses 8 Go de VRAM ne le retiennent pas.

Le choix de mémoire de NVIDIA pour la carte pourrait s’avérer problématique, car certains jeux PC haut de gamme récents ont consommé des quantités importantes de VRAM. Des titres tels que Hogwarts Legacy, the Dead Space Remake et The Last of Us Part 1 ont rencontré des problèmes de performances et d’autres problèmes sur les GPU avec moins de 12 Go de VRAM.

Le Star Wars Jedi: Survivor récemment lancé pourrait être le pire des cas à ce jour (d’une mauvaise optimisation). Le jeu semble consommer tellement de mémoire que, dans certaines situations, même le puissant RTX 4090 de 24 Go se débat avec. Les problèmes de processeur sont également à blâmer, et le développeur Respawn Entertainment a promis pour améliorer les performances du jeu.

La date de sortie du RTX 4060 Ti reste incertaine, mais il pourrait faire ses débuts au Computex 2023 fin mai aux côtés des Radeon RX 7800 XT, 7700 XT et 7600. Bien qu’il n’y ait aucune information concrète sur le prix du 4060 Ti, un DigiTimes rapport suggère qu’il sera de 399 $ – le même prix que son prédécesseur.

Les détails sur le frère cadet du 4060 Ti, le bureau 4060, sont également encore secrets. Les rumeurs de février indiquent qu’il disposera également de 8 Go de VRAM et sera basé sur le même GPU que son homologue portable. Les caractéristiques suggèrent que le 4060 a moins de mémoire et moins de cœurs CUDA que son prédécesseur, le RTX 3060 de 12 Go, bien qu’il comportera des fréquences plus élevées et une VRAM plus rapide.



