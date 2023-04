L’histoire d’iSpace, la société qui voulait battre la NASA et s’est arrêtée juste avant la lune

La société privée japonaise iSpace devait envoyer la première sonde privée sur la Lune. A quelques mètres de la surface, le centre de commandement a perdu tout contact.

La mission Hakuto-R M2 d’iSpace n’a pas eu tout le battage médiatique de la dernière histoire de SpaceX. Sa couverture en direct n’a certainement pas été suivie par des milliers de personnes, le fondateur de l’entreprise qui l’a lancé n’a certainement pas de réseau social et surtout le dénouement de sa mission n’a pas comporté la mise en ligne du plus gros objet créé par l’homme pour l’espace exploration. Pourtant, la sonde Hakuto-R M2 aurait pu atteindre des records si elle ne s’était pas écrasée au sol de la Lune.

Pourquoi le nom Hakuto a été choisi

Hakuto en japonais est un mot qui fait référence au lapin blanc, un animal de la mythologie japonaise qui vit sur la lune. Si en le lisant comme ça, vous avez l’impression de n’avoir jamais entendu ce mythe, souvenez-vous de l’anime. La légende du lapin blanc qui vient de la lune a fondé les fondations de Sailor Moon (ce n’est pas pour rien qu’elle est surnommée Bunny) et a aussi en partie inspiré Kaguya, la déesse contre laquelle les protagonistes de Naruto doivent se battre dans la partie fin du mangas.

La mission d’iSpace

iSpace est une société japonaise privée. Fondée par Takeshi Hakamada, cela aurait pu être la première fois pour une mission japonaise sur la Lune, et au-delà. Hakuto-R M2 pourrait également devenir la première mission privée vers notre satellite. De plus, Hakuto ne voyageait pas seul mais avait également à son bord des instruments canadiens et surtout un rover des Emirats Arabes Unis. Dans le cas des Émirats également, cela aurait été la première fois sur la Lune.

Au lieu de cela, tout s’est terminé dans une impasse. A quelques mètres du sol, plus précisément du cratère de l’Atlas, la sonde a rompu le contact avec des bases terrestres. Pas de signal. Après quelques hésitations, iSpace a admis que la mission avait échoué et que l’atterrisseur s’était écrasé à la surface. Dans ceux-ci, iSpace comprend maintenant si vous pouvez rétablir le contact avec la sonde, mais il n’est pas encore clair s’il pourra établir une connexion.

Comme il est difficile d’aller sur la lune

Jusqu’à présent, seuls trois pays ont atterri sur la lune. En 1959, l’Union soviétique a réussi à faire atterrir Luna 2, la première sonde à atterrir sur notre satellite. En 1969, Neil Armstrong, commandant de la mission Apollo 11, a été le premier homme à atterrir sur la lune. En janvier 2019, la sonde ChangE-4 a été la première sonde chinoise à atterrir sur la face cachée de la Lune. Comme nous le savons, dans cette phase historique, la NASA tente de revenir sur le satellite avec la mission Artemis, mais avec ce mouvement, iSpace l’aurait précédé de quelques mois.

La Russie, les États-Unis et la Chine ont jusqu’à présent été les seuls pays à envoyer quelque chose qui a effectivement atterri sur la lune. Ces derniers mois, plusieurs missions ont échoué sans atteindre la surface. En 2019, la sonde israélienne Beresheet et la sonde indienne Chandrayaan avaient manqué leur cible.

