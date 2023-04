GeForce RTX 3080 contre Radeon RX 6800 XT : 2023 Revisit

Aujourd’hui, nous revisitons la bataille entre les GPU haut de gamme de la génération précédente les plus raisonnables, l’AMD Radeon RX 6800 XT et la Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go, et nous le ferons dans 50 jeux à 1440p et 4K.

Avant d’aborder les graphiques à barres bleues, un bref rappel sur cette bataille GPU :

Au début de 2021, nous les avons comparés dans un benchmark de 30 jeux et avons constaté que la Radeon 6800 XT était en moyenne 5 % plus rapide à 1080p, nous avons constaté des performances identiques à 1440p, puis la Radeon était 6 % plus lente à 4K. Puis en 2022, nous avons re-testé avec 50 jeux et avons constaté que la GeForce RTX 3080 était 3% plus lente à 1080p, 1% plus rapide à 1440p et 7% plus rapide à 4K – donc des marges assez similaires au test 2021 entre les deux GPU.

Cependant, les deux comparaisons sont accompagnées de quelques mises en garde. Par exemple, si vous êtes intéressé par les performances du ray tracing, le RTX 3080 est généralement beaucoup plus rapide que ne le suggèrent les moyennes. Le GPU Nvidia bénéficie également du prise en charge d’une technologie de mise à l’échelle supérieure dans DLSS.

Mais la Radeon 6800 XT contient plus de VRAM, même si à ce jour, la RTX 3080 s’en est sortie presque indemne avec sa mémoire tampon de 10 Go.

Cette comparaison de 2023 comprendra toujours 50 jeux, mais cette fois, il y a plus de configurations de ray tracing incluses, ce qui devrait faire pencher davantage les choses en faveur de la GeForce RTX 3080, bien que nous fassions également une comparaison en utilisant uniquement les données rastérisées, pour ceux vous n’êtes pas intéressé par les performances du ray tracing. Nous avons également exploré l’utilisation de la VRAM sur le RTX 3080 et nous y reviendrons vers la fin de cet test.

Nous devons également noter que cette revue n’est pas destinée à être un guide d’achat. Le but de la revisite est plutôt de voir à quel point chaque produit a vieilli.

Si vous étiez à la recherche de l’un de ces produits, la Radeon 6800 XT est toujours disponible neuve à environ 530 $, tandis que la RTX 3080 est pour la plupart en rupture de stock ou neuve inexplicablement chère, et seulement plus proche du prix de la Radeon lors de l’achat d’occasion.

À titre de référence générale, le PDSF du RTX 3080 était de 700 $, tandis que le PDSF de la Radeon 6800 XT était de 650 $. Il est fou de noter que la dernière fois que nous avons comparé ces deux GPU au début de 2022, les deux coûtaient environ 1 200 $, donc les choses se sont certainement améliorées depuis le boom de la crypto-monnaie – bien que vous puissiez également affirmer que le marché des GPU ne s’est jamais complètement rétabli et si AMD et Nvidia obtiennent leur chemin, il ne le fera jamais, alors gardez cela à l’esprit les joueurs.

Pour les tests d’aujourd’hui, nous avons utilisé un Ryzen 9 7950X3D mais avec le deuxième CCD désactivé pour garantir des performances maximales dans tous les jeux. Ce processeur a été testé sur le Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30.

Comme d’habitude, nous passerons en revue les données d’une douzaine de titres avant de sauter dans les grands graphiques de répartition. Les résolutions qui nous intéressent sont 1440p et 4K, alors allons-y…

Repères

Tout d’abord, nous avons Cyberpunk 2077 utilisant le préréglage élevé avec le ray tracing désactivé et, comme vous pouvez le constater, les performances entre ces deux GPU sont fondamentalement identiques. Le RTX 3080 est 2% plus rapide à 1440p et 5% plus rapide à 4K, en gros, nous ne regardons que quelques images à chaque résolution testée.

Si nous activons le ray tracing, le RTX 3080 se retrouve confortablement devant, rendant 47% d’images en plus à 1440p et 57% de plus en 4K, deux victoires massives. Cependant, nous ne considérerions que les données 1440p comme pertinentes étant donné que le RTX 3080 était bon pour 66 ips en moyenne, ce qui est très jouable. Veuillez également noter que bien que FSR 2 ait été utilisé ici, la mise à l’échelle avec DLSS est identique avec le RTX 3080.

Dying Light 2 est un autre titre qui a été testé avec et sans le ray tracing activé, et tout d’abord, nous avons le préréglage de haute qualité qui n’utilise pas le ray tracing et force l’API DX11. Ici, nous constatons que les performances entre ces deux GPU sont identiques, le 6800 XT n’était que 2% plus rapide à 1440p, puis les deux ont rendu 49 ips à 4K.

Ensuite, comme nous l’avons trouvé dans Cyberpunk 2077, l’activation du ray tracing donne au RTX 3080 un énorme avantage en termes de performances grâce à sa prise en charge RT plus mature. Le RTX 3080 était 48 % plus rapide à 1440p, puis 52 % plus rapide à 4K.

Seules les données 1440p méritent d’être notées à notre test, car le RTX 3080 était bon pour 68 ips, ce qui est une fréquence d’images jouable par rapport à 38 ips à 4K. De plus, vous n’activerez pas RT sur la Radeon 6800 XT dans ce titre.

Ensuite, nous avons Call of Duty Modern Warfare II et ce titre favorise le GPU Radeon, permettant au 6800 XT de fournir 17% d’images en plus à 1440p et 8% de plus en 4K lors de l’utilisation du préréglage ultra élevé, et comme nous l’avons trouvé dans la mise à l’échelle passée est sensiblement la même en utilisant les préréglages de qualité inférieure.

A Plague Tale: Requiem a également été testé en utilisant le préréglage de qualité ultra et les performances sont sensiblement les mêmes entre ces deux GPU, le RTX 3080 était quelques images plus rapide à chaque résolution testée, mais les performances globales et l’expérience de jeu étaient les mêmes.

Nous sommes retournés et avons vérifié les performances de traçage de rayons pour voir si cela fonctionnait sur le tampon VRAM de 10 Go du RTX 3080 et avons trouvé que le jeu utilisait 9,6 Go à 1440p et jouait à 60-70 ips, mais 4K nécessitait trop 13 Go et cela a entraîné saccade sur le 3080.

Cela dit, cela n’avait aucune conséquence réelle pour ce match car la Radeon 6800 XT n’avait pas assez de puissance pour rendre de toute façon des fréquences d’images jouables, malgré suffisamment de VRAM.

Ensuite, nous avons Total War: Warhammer III et cela n’a jamais été un bon titre pour les GPU Radeon. Ici, la GeForce RTX 3080 était 14% plus rapide à 1440p et 23% plus rapide à 4K, ce qui représente des marges substantielles et des gains clairs pour le GPU Nvidia.

Les performances 4K seront particulièrement perceptibles car le RTX 3080 offre une expérience raisonnable ici, alors que les 44 ips en moyenne de la Radeon 6800 XT sembleront très lags.

The Callisto Protocol à 1440p permet à la GeForce RTX 3080 d’être 7 % plus rapide que la Radeon 6800 XT et 9 % plus rapide à 4K. Pas une marge énorme, mais la GeForce était clairement plus rapide aux deux résolutions testées.

L’un des jeux les plus récents inclus dans notre référence de 50 jeux est Atomic Heart et ici, la Radeon 6800 XT et la GeForce RTX 3080 sont à égalité, la GeForce n’avançant que d’une image ou deux.

Ensuite, nous avons Fortnite et nous commencerons par le mode DirectX 11, qui fournit généralement les meilleurs résultats si vous n’êtes pas fortement limité en CPU, le mode de performance du jeu utilise également l’API DX11.

Dans ces conditions, la Radeon 6800 XT était 10 % plus rapide à 1440p, puis 6 % plus rapide à 4K, même si les creux de 1 % étaient presque 30 % meilleurs.

Le passage à DX12 réduit les performances et maintenant la GeForce RTX 3080 est 10 % plus rapide à 1440p et 15 % plus rapide à 4K.

En utilisant le ray tracing hardware, Nanite et Lumen activés, la GeForce RTX 3080 était 9% plus rapide à 1440p et 38% plus rapide à 4K. Les deux étaient raisonnables à 1440p, alors que seule la GeForce est utilisable à 4K.

Passant à Hogwarts Legacy, nous trouvons des performances similaires entre les deux GPU à 1440p en utilisant le préréglage de qualité ultra. La GeForce RTX 3080 était toujours quelques images plus rapide lors de la comparaison de la fréquence d’images moyenne, mais plus lente lorsque l’on regarde les bas de 1%.

Ensuite, avec le ray tracing activé, la GeForce RTX 3080 était 32% plus rapide en moyenne et pourtant, malgré cela, la 6800 XT offrait une expérience plus fluide avec moins de saccades de trame, tandis qu’à 4K, la RTX 3080 était complètement cassée et bien que la 6800 XT souffrait de trame saccade, les performances globales étaient médiocres, ce qui a conduit à une expérience de jeu injouable avec moins de 30 ips.

La GeForce RTX 3080 a réussi à s’imposer confortablement lors de nos tests Halo Infinite, offrant des performances 12% plus rapides à 1440p et 16% à 4K.

Pour être juste, les deux GPU sont exceptionnellement rapides dans ce titre en utilisant des paramètres ultra, mais si vous recherchez des performances maximales, le 3080 l’a sur le 6800 XT dans ce titre.

Forza Horizon 5 fait un clin d’œil au 6800 XT à 1440p, où la Radeon était 15 % plus rapide, même si les creux de 1 % étaient très similaires. Ensuite, à 4K, nous recherchons des performances très comparables, une fréquence d’images moyenne supérieure de 5 % pour le 6800 XT, tandis que les bas de 1 % étaient 3 % meilleurs pour le RTX 3080.

AMD bénéficie d’une victoire dans Death Stranding, mais comme Halo, les fréquences d’images sont excessivement élevées avec l’un ou l’autre de ces deux GPU, de sorte que la victoire de 9% de la Radeon 6800 XT à 1440p n’est pas aussi importante. Ensuite, à 4K, nous constatons que le 6800 XT n’est que 3% plus rapide, vous pouvez donc dire que les performances sont identiques.

Dans War Thunder, le RTX 3080 était 6% plus rapide à 1440p mais étrangement 10% plus lent à 4K. Une mise à l’échelle étrange ici, mais dans l’ensemble, avec les deux GPU poussant bien au-delà de 200 ips, cela n’a pas vraiment d’importance.

Enfin, nous avons le toujours populaire Counter-Strike où les deux GPU ont fourni des performances presque identiques aux deux résolutions. Notez que nous n’utilisons pas la référence de l’atelier pour ce test, mais plutôt une rediffusion d’un match professionnel car elle représente plus précisément les performances de jeu réelles.

Résumé des performances

Il s’agissait d’un aperçu préliminaire de 14 des 50 jeux que nous avons testés, certains avec des effets de ray tracing activés et d’autres sans. Il est maintenant temps de voir comment ces deux GPU se comparent sur tous les jeux testés. À commencer par les données 1440p…

Lors de tests précédents, nous avons constaté que les performances entre ces deux GPU étaient relativement les mêmes, et cela reste certainement vrai, mais avec plus de tests de ray tracing dans notre suite de 50 jeux, la Radeon 6800 XT est maintenant 6 % plus lente en moyenne à 1440p. .

Vous pouvez voir que les 8 pires titres d’AMD avaient tous activé le ray tracing. Pendant ce temps, il n’y avait que 4 jeux où le 6800 XT était plus rapide que le RTX 3080 avec une marge de 10% ou plus.

Comme on pouvait s’y attendre sur la base des données précédentes, l’augmentation de la résolution à 4K favorise davantage la GeForce RTX 3080, et maintenant la Radeon 6800 XT est 8 % plus lente en moyenne. La seule vraie valeur aberrante ici est Hogwarts Legacy où le RTX 3080 manque de VRAM, mais le 6800 XT n’a pas non plus été en mesure de fournir des performances jouables ici non plus, donc techniquement, ce résultat est nul, et si nous le supprimons, le 6800 XT devient 10% plus lent en moyenne.

Maintenant, si nous supprimons les données de ray tracing de nos résultats 1440p, nous constatons que la Radeon 6800 XT est à peine 2 % plus lente que la RTX 3080, ce qui réduit le nombre de configurations de test de 57 à 42.

Ensuite, à 4K, nous constatons que la Radeon 6800 XT est 6% plus lente que la RTX 3080, la seule véritable valeur aberrante étant Fortnite DX12. Cela correspond parfaitement à nos données de 2021 qui ont également révélé que la Radeon 6800 XT était 6 % plus lente à 4K et que cet ensemble de données comprenait très peu de configurations activées pour le ray tracing.

Ce que nous avons appris

Alors voilà. Pour des performances de rastérisation standard, les Radeon RX 6800 XT et GeForce RTX 3080 continuent de s’échanger des coups. Cependant, comme nous l’avons également conclu depuis le premier jour, si vous vous souciez des performances de traçage de rayons, le RTX 3080 reste le choix évident.

Dans l’état actuel des choses, la mémoire tampon de 10 Go du RTX 3080 est encore juste suffisante pour permettre le ray tracing dans tous les derniers jeux, vous pouvez potentiellement casser les performances dans certains cas, mais quelques petits ajustements peuvent le faire fonctionner.

Les jeux où le RTX 3070 de 8 Go est complètement cassé, tels que le protocole Callisto à 1440p avec le ray tracing activé, ont très bien fonctionné avec le RTX 3080 car un peu moins de 9 Go est requis, et nous avons trouvé toutes les textures chargées dans Forspoken, même à 4K en utilisant l’ultra préréglage élevé qui active le ray tracing par défaut. Ainsi, la mémoire tampon de 10 Go est actuellement à la pointe des jeux d’aujourd’hui.

Cela indique que le RTX 3080 reste un meilleur choix pour le ray tracing, et en ce sens, il a assez bien vieilli et il est certainement meilleur que le 3070/3070 Ti.

Une autre fonctionnalité qui a bien vieilli, très bien en fait, est le DLSS. L’état actuel du support et de la qualité DLSS est excellent, c’est vraiment le principal avantage des GPU GeForce et nous sommes sûrs de le faire savoir depuis un certain temps maintenant – essentiellement depuis que DLSS est devenu bon avec sa deuxième itération.

Ainsi, peu de choses ont changé depuis nos deux précédentes revisites. La dernière fois, nous avons conclu qu’il était très facile d’argumenter en faveur du RTX 3080 compte tenu de ces fonctionnalités. Nous n’opterions pour la Radeon 6800 XT que si nous n’étions pas intéressés par le ray tracing et si c’était plus abordable.

Comme c’est le cas actuellement, si vous voulez une nouvelle carte graphique, la Radeon RX 6800 XT est toujours disponible dans certaines régions à environ 530 $, tandis que la GeForce RTX 3080 est pour la plupart en rupture de stock ou se vend à des prix absurdement élevés. . En ce qui concerne le marché de l’occasion, le RTX 3080 10 Go coûte actuellement environ 500 $ sur eBay, mais cela s’accompagne de toutes les mises en garde d’un GPU d’occasion.

Avec le lancement de la GeForce RTX 4070 aux performances similaires (consultez notre revue complète), elle apporte une valeur intéressante à 600 $ par rapport aux autres lancements de cette génération qui étaient tous très chers en comparaison, et elle offre également un tampon VRAM de 12 Go, donc c’est à moins digne de considération si vous n’avez pas mis à niveau votre GPU au cours des deux dernières générations.

