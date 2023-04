La nouvelle carte PCIe d’Icy Dock vous permet d’ajouter, de retirer et d’échanger des SSD M.2 sans ouvrir votre boîtier

En bref : il arrivera probablement un moment où vous devrez supprimer, ajouter ou échanger un lecteur M.2 NVMe. La procédure peut être un peu fastidieuse sur certaines cartes mères, mais imaginez si vous pouviez le faire sans ouvrir le boîtier. Avec la nouvelle carte PCIe ToughArmor MB842MP-B d’Icy Dock, une telle chose est possible.

La nouvelle carte d’Icy Dock n’est pas la première à transformer un emplacement d’extension PCIe 3.0/4.0 8x ou 16x en baies de lecteur M.2 NVMe supplémentaires, mais celle-ci a la caractéristique unique de permettre aux SSD d’être échangés sans ouvrir le boîtier.

Le ToughArmor MB842MP-B utilise une conception sans outils dans laquelle un disque se glisse dans les petits boîtiers accessibles via l’arrière du PC. L’installation et le retrait consistent simplement à faire glisser le casier M.2, à retirer le capot supérieur, à insérer le SSD M.2 NVMe, puis à replacer le couvercle et à le remettre en place – sans avoir à s’occuper de petites vis.

Les utilisateurs peuvent installer des SSD M.2 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 à l’intérieur des casiers, bien qu’Icy Dock indique que la largeur maximale autorisée est de 3,8 mm. Le plateau est en aluminium épais pour servir de dissipateur thermique, et il comprend un coussin thermique pour améliorer le transfert de chaleur. Il est également à noter que le casier M.2 réglable se clipse dans le trou de vis du SSD et met le lecteur à la terre dans tout le plateau et le boîtier.

La carte ne fonctionne que sur les cartes mères qui prennent en charge la bifurcation PCIe, bien que la plupart des mobos modernes l’aient.

Le ToughArmor MB842MP-B comprend des voyants d’activité sur chaque plateau de disque pour indiquer l’alimentation et l’activité, qui s’éteindront automatiquement lorsqu’aucun disque n’est inséré. Pour ceux qui préféreraient ces indicateurs ailleurs, Icy Dock vend un câble de sortie de signal d’activité HDD à 2 broches en option qui se connecte à la carte mère ou au panneau avant.

Il est à noter que les SSD M.2 ne sont pas conçus pour être remplacés à chaud sur la plupart des cartes mères grand public. Par conséquent, à moins que la vôtre ne prenne en charge cette fonctionnalité, Icy Dock recommande d’éteindre un PC avant d’installer ou de retirer un SSD.

Il existe deux versions du lecteur : le MB842MP-B peut contenir deux SSD et coûte 249,99 $, tandis que le MB840M2P-B peut contenir un seul SSD M.2 et se vend 105,50 $.

