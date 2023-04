Vous pouvez maintenant chasser les fantômes à Tokyo avec Ghostwire : Tokyo sur Xbox

Si vous aimez les jeux d’horreur et d’action avec un décor japonais, vous avez de la chance. Ghostwire : Tokyo, le nouveau jeu de Tango Gameworks, le studio de Shinji Mikami (le père de Resident Evil), est désormais jouable sur Xbox Series X|S et Xbox Game Pass. Le jeu est sorti il ​​y a un an sur PS5 et PC, mais désormais les utilisateurs de Xbox peuvent également profiter de cette aventure surnaturelle dans les rues de Tokyo.

Plongez dans les rues de Tokyo avec le dernier jeu de Shinji Mikami

Ghostwire : Tokyo nous met dans la peau d’Akito, un garçon qui se retrouve seul à Tokyo après qu’un mystérieux brouillard a fait disparaître la quasi-totalité de la population. Heureusement, il n’est pas tout à fait seul, car il a l’aide de KK, un esprit qui lui donne le pouvoir de combattre les Visiteurs, des créatures fantomatiques qui ont envahi la ville. Ensemble, ils devront découvrir ce qui s’est passé et sauver la sœur d’Akito, qui est à l’hôpital.

Le jeu est un monde ouvert qui nous permet d’explorer Tokyo à notre guise, du célèbre carrefour de Shibuya à la tour de Tokyo. En passant par des temples traditionnels et des ruelles étroites. Le jeu recrée la ville avec beaucoup de détails et de réalisme, profitant des capacités techniques de la nouvelle génération de consoles et de PC. Le jeu s’inspire également du folklore et de la tradition japonaise. Nous montrant des créatures et des éléments de leur culture populaire, comme les masques yokai, torii ou Hannya.

Ghostwire : le système de combat de Tokyo est basé sur l’utilisation de pouvoirs élémentaires. Ceux-ci peuvent être combinés et améliorés tout au long du jeu. Nous pouvons lancer du feu, de l’eau, de l’électricité ou du vent avec nos mains. En plus d’utiliser des armes spéciales comme un kunai ou un katana. Les Visiteurs sont très divers et ont des faiblesses et des forces différentes, nous devrons donc adapter notre stratégie à chaque situation. De plus, le jeu a un récit dynamique qui s’adapte à nos décisions et actions, nous offrant différentes fins possibles.

Ghostwire : Tokyo inclut son DLC

Ghostwire: Tokyo est livré avec la mise à jour gratuite Spider’s Thread, qui ajoute plus de contenu au jeu. Nous trouverons de nouvelles zones à explorer, de nouvelles scènes d’histoire, des améliorations de la qualité de vie, un mode de jeu supplémentaire et plus encore. Le mode Spider’s Thread nous met à l’épreuve avec des défis plus difficiles et nous permet de jouer de nouvelles missions dans le jeu principal, de capturer des souvenirs avec un mode photo amélioré, d’explorer la nouvelle zone du Middle Institute, de faire de nouveaux mouvements de combat tels que le Esquive rapide ou Charge d’attaque, et bien plus encore.

Ghostwire : Tokyo est un jeu qui se démarque par son originalité, son cadre et son mélange d’action et de terreur. Si vous aimez les jeux d’aventure avec une touche surnaturelle et que vous voulez vivre une expérience unique dans les rues de Tokyo, ne manquez pas Ghostwire : Tokyo.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :