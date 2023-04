L’intégration de Bing dans Edge ne cesse de s’améliorer

Cette semaine, Microsoft a introduit des améliorations majeures des performances des fonctionnalités d’intelligence artificielle de Bing, notamment l’intégration de Bing Image Creator dans la barre latérale Edge. Passons en revue ce que l’équipe Bing a annoncé dans son dernier message !

Image Creator : la créativité à portée de clic

La première grande nouvelle est que nous pouvons désormais accéder au Bing Image Creator récemment introduit directement à partir de la barre latérale Edge. Rappelons que cet outil utilise la technologie DALL·E 2 pour créer des images en fonction de nos commandes grâce à l’intelligence artificielle.

Améliorer l’expérience Bing dans la barre latérale Edge

De plus, Microsoft met en évidence un certain nombre d’améliorations des performances dans Bing et Edge :

Nous pouvons maintenant poursuivre une conversation avec le chat intégré dans la barre latérale Edge où nous nous sommes arrêtés.

La longueur maximale des chats a été augmentée, donc maintenant, par exemple, nous pouvons avoir des conversations sur des documents plus longs.

Correction de certains problèmes de performances dans la barre latérale Edge pour aider à réduire les erreurs de chargement.

