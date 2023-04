Microsoft Edge lance Workspaces, une fonctionnalité pour organiser et partager votre navigation

Microsoft a annoncé la disponibilité en préversion publique des espaces de travail, une nouvelle fonctionnalité de son navigateur Edge qui promet de faciliter l’organisation et la collaboration avec votre navigation entre plusieurs utilisateurs. Une fonctionnalité en développement depuis longtemps, plus d’un an jusqu’à ce qu’elle commence à être disponible.

Quels sont les espaces de travail ?

Les espaces de travail sont des espaces dédiés dans le navigateur Edge qui vous permettent de séparer vos tâches de navigation dans différentes fenêtres, avec leur propre nom, ensemble d’onglets et signets. Ainsi, vous pouvez créer un espace de travail pour chaque projet, sujet ou activité que vous souhaitez, et basculer facilement entre eux.

Mais les espaces de travail ne servent pas seulement à organiser votre navigation. Ils sont également un moyen de créer un lieu où un groupe de personnes peut collaborer instantanément. Dans un espace de travail, vous pouvez partager des pages Web et des documents avec d’autres utilisateurs en temps réel et voir les modifications qu’ils apportent. De cette façon, vous pouvez travailler en équipe sans perdre de vue ce que vous faites.

Selon Microsoft, les espaces de travail sont une solution innovante et pratique pour améliorer votre productivité et votre créativité avec le navigateur Edge. Cependant, pas tous les avantages. Pour profiter de toutes les fonctionnalités des espaces de travail, vous devez utiliser un compte Microsoft.

De plus, Microsoft garantit que Workspaces respecte votre sécurité et votre confidentialité. Cette fonctionnalité ne partage pas l’écran du navigateur ou les données du navigateur entre les personnes partageant un espace de travail. Chaque utilisateur ne verra que le contenu auquel il a accès et les données sensibles telles que les identifiants, les cookies ou les mots de passe ne seront pas partagées.

Comment puis-je tester les espaces de travail ?

Les espaces de travail sont disponibles en préversion publique pour les utilisateurs exécutant la version 111.0.1661.51 (ou supérieure) de Microsoft Edge sur PC et Mac, bien que Microsoft indique que le déploiement sera limité. Si vous faites partie des chanceux qui peuvent accéder à l’aperçu public, vous recevrez cinq invitations à envoyer à vos amis pour leur demander de participer au test et d’essayer la fonctionnalité de collaboration.

Les espaces de travail sont l’un des paris de Microsoft pour concurrencer d’autres navigateurs comme Chrome ou Firefox, qui offrent également des fonctionnalités similaires d’organisation et de synchronisation des onglets. Cependant, la nouveauté est la possibilité de partager votre navigation avec d’autres utilisateurs en temps réel, ce qui peut être utile pour certains cas d’utilisation comme le travail à distance ou l’étude en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez visiter le blog officiel de Microsoft ou le site Web Edge Workspaces. Nous vous donnerons notre avis très prochainement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :