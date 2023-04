Motorola présente le produit phare Edge 40 Pro avec une charge de 125 W

En bref : Motorola a présenté un nouveau smartphone phare qui pourrait affronter certains des plus gros frappeurs de l’industrie. Mais d’abord, il doit s’attaquer à une disponibilité généralisée, car le combiné n’est lancé qu’en Europe et en Amérique latine pour le moment.

Le Motorola Edge 40 Pro est doté d’un écran pOLED FHD+ de 6,67 pouces (2 400 x 1 080, 394 ppi) « sans bordure » avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui utilise une conception à bords incurvés et est recouvert de Corning Gorilla Glass Victus. L’écran est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui, selon Qualcomm, offre des performances de processeur 35% plus rapides et une efficacité énergétique 40% supérieure à celle de son prédécesseur. La puce fonctionne avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0.

À l’arrière, vous trouverez un système à trois caméras composé d’un tireur OIS de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels qui serait idéal pour les portraits. À l’avant, Motorola a intégré un appareil photo selfie de 60 mégapixels qui utilise le processeur de signal d’image cognitive de Snapdragon pour appliquer des améliorations de l’IA qui rendent les photos plus fidèles à la réalité.

Côté vidéo, l’Edge 40 Pro peut capturer jusqu’à une résolution de 8k ou en 4K HDR10+.

Le dernier né de Motorola est équipé d’une batterie de 4 600 mAh qui peut fournir plus de 30 heures d’autonomie sur une seule charge. Avec la charge TurboPower de 125 W de la société, vous pouvez obtenir un boost de 12 heures à partir d’une batterie considérablement épuisée en seulement six minutes. Une charge complète à partir de la mort ne prend que 23 minutes. Le combiné prend également en charge la charge sans fil de 15 W et le partage d’alimentation sans fil de 5 W.

L’Edge 40 Pro est classé IP68, ce qui indique qu’il peut survivre à un plongeon dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant une demi-heure. Il sera livré sous Android 13 avec un skin Motorola sur le dessus.

Le Motorola Edge 40 Pro devrait être mis en vente en Europe et en Amérique latine dans les prochains jours à partir de 899,99 €, soit environ 985 $. Motorola, dans son annonce, a déclaré qu’il était « également ravi de partager son engagement à élargir la famille Edge en Amérique du Nord cette année », ce qui est un moyen détourné de ne pas déterminer directement si le combiné arrivera ou non aux États-Unis en 2023.

