Préoccupations environnementales concernant l’utilisation de l’eau dans un centre de données Microsoft aux Pays-Bas

Microsoft est l’un des plus grands fournisseurs de services cloud avec Amazon et Google. Et en tant que tel, il possède un grand nombre de centres de données à travers le monde. Cependant, un centre de données aux Pays-Bas a soulevé des préoccupations environnementales concernant son utilisation de l’eau pour le refroidissement.

Le centre de données Microsoft est situé dans la province de Noord-Holland, près de la ville de Middenmeer. Selon les rapports, le centre de données consomme environ 1,5 million de mètres cubes d’eau par an pour refroidir ses serveurs. Ce montant équivaut à la consommation d’eau d’une petite ville, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’impact environnemental du centre de données.

Les Pays-Bas inquiets de la consommation d’eau de Microsoft

La principale préoccupation est que l’eau utilisée pour refroidir le centre de données provient de puits d’eau souterraine. Les écologistes craignent qu’une utilisation excessive de l’eau n’épuise les ressources en eau de la région et ne nuise à l’écosystème local.

Microsoft a reconnu les préoccupations environnementales et a promis de travailler sur des solutions plus durables pour refroidir ses centres de données. La société a indiqué qu’elle explorait de nouvelles technologies de refroidissement, telles que l’utilisation de systèmes de refroidissement à l’eau de mer et sans eau. De plus, Microsoft a indiqué qu’il travaillait avec les autorités locales pour assurer l’utilisation durable de l’eau.

L’utilisation de l’énergie et des ressources dans les centres de données est un problème majeur dans le monde, car ces centres sont vitaux pour la fourniture de services en ligne et le stockage des données. En tant que telles, les entreprises technologiques doivent être responsables et travailler sur des solutions durables pour leurs opérations.

C’est pourquoi le centre de données de Microsoft aux Pays-Bas est critiqué pour sa consommation excessive d’eau. Bien sûr, le géant de Redmond a préféré anticiper le problème et proposer des solutions à ce problème avant qu’il ne devienne un problème plus important.

